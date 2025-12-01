Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतास में विवाह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत, पिस्टल बरामद

    By Brajesh PathakEdited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 09:49 AM (IST)

    रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में एक विवाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। मृतक बक्सर जिले का रहने वाला था। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच कर रही है। मौके से एक पिस्टल भी बरामद हुई है।

    prefferd source google
    Hero Image

    सदर अस्पताल सासाराम में मृतक के रोते बिलखते स्वजन। (जागरण)

    संवाद सूत्र, शिवसागर (रोहतास)। शिवसागर थाना क्षेत्र के थनुआ ग्राम में एक शादी समारोह मे हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई।

    मृतक नंदन कुमार सिंह 25 वर्ष बक्सर जिला के ईटाढी थाना क्षेत्र के ईटाढी गांव निवासी स्व. विजय बहादुर सिंह के पुत्र थे। इस मामले में पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

    सासाराम एक के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि घटना रविवार की रात्रि एक बजे घटी है। सूचना मिलने के बाद
    शिवसागर थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच इस मामले में शामिल तीन लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रहे है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एसपी रौशन कुमार एवं सदर डीएसपी एक दिलीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच मामले की जानकारी ली है। वहीं, एक पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया है।

    इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।