रोहतास में विवाह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत, पिस्टल बरामद

संवाद सूत्र, शिवसागर (रोहतास)। शिवसागर थाना क्षेत्र के थनुआ ग्राम में एक शादी समारोह मे हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई।

मृतक नंदन कुमार सिंह 25 वर्ष बक्सर जिला के ईटाढी थाना क्षेत्र के ईटाढी गांव निवासी स्व. विजय बहादुर सिंह के पुत्र थे। इस मामले में पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

सासाराम एक के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि घटना रविवार की रात्रि एक बजे घटी है। सूचना मिलने के बाद

शिवसागर थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच इस मामले में शामिल तीन लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रहे है।