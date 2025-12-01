रोहतास में विवाह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत, पिस्टल बरामद
रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र में एक विवाह समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। मृतक बक्सर जिले का रहने वाला था। पुलिस ने तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच कर रही है। मौके से एक पिस्टल भी बरामद हुई है।
संवाद सूत्र, शिवसागर (रोहतास)। शिवसागर थाना क्षेत्र के थनुआ ग्राम में एक शादी समारोह मे हर्ष फायरिंग के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई।
मृतक नंदन कुमार सिंह 25 वर्ष बक्सर जिला के ईटाढी थाना क्षेत्र के ईटाढी गांव निवासी स्व. विजय बहादुर सिंह के पुत्र थे। इस मामले में पुलिस तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
सासाराम एक के एसडीपीओ दिलीप कुमार ने बताया कि घटना रविवार की रात्रि एक बजे घटी है। सूचना मिलने के बाद
शिवसागर थानाध्यक्ष रितेश कुमार सिंह पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच इस मामले में शामिल तीन लोगों को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई कर रहे है।
एसपी रौशन कुमार एवं सदर डीएसपी एक दिलीप कुमार भी घटनास्थल पर पहुंच मामले की जानकारी ली है। वहीं, एक पिस्टल भी पुलिस ने बरामद किया है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।