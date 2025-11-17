Language
    सासाराम में दून एक्सप्रेस के सामने कूदी महिला यात्री, दोनों पैर कटे; पति के साथ जा रही थी हरिद्वार

    By Satish Kumar Edited By: Radha Krishna
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 03:35 PM (IST)

    सासाराम स्टेशन पर दून एक्सप्रेस के सामने एक महिला यात्री के कूदने से उसके दोनों पैर कट गए। घायल महिला, इंदु देवी, अपने पति के साथ हरिद्वार इलाज के लिए जा रही थी। मानसिक रूप से बीमार होने के कारण उसने यह कदम उठाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया। घटना के कारण ट्रेन दस मिनट तक स्टेशन पर रुकी रही।

    सासाराम स्टेशन

    जागरण संवाददाता,सासाराम (रोहतास)। ट्रेन संख्या 13009 अप दून एक्सप्रेस के सासाराम स्टेशन पर प्रवेश करते समय एक महिला यात्री इंजन के सामने महिला यात्री सोमवार को कूद गई। ट्रेन के आगे आने से महिला की दोनों पैर कट गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल 50 वर्षीय महिला इंदु देवी बैजला गांव निवासी बताई जाती है।

    बताया जाता है कि महिला अपने पति अमरजीत कुमार के साथ हरिद्वार जाने के लिए स्टेशन पर आई थी। मानसिक रूप से बीमार महिला इलाज के लिए हरिद्वार जाने वाली थी। इसी दौरान स्टेशन पर ट्रेन के आते ही वह दून एक्सप्रेस के इंजन के आगे कूद गई।

    आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो पर प्रवेश करते समय लोको पायलट के द्वारा वाकी टाकी पर सुबह 07:26 बजे सूचना दी गई कि एक महिला इंजन के आगे कूद गई है।


    सूचना पर आन ड्यूटी अधिकारी एएसआई दिनेश्वर राम, प्रधान आरक्षी अजीज खान और पोर्टर अनिल कुमार त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल जीआरपी कार्यालय के पास पहुंचकर ट्रेन के नीचे बीचों- बीच पड़ी महिला जिसका दोनों पैर घुटने के ऊपर से कट गए हैं, तत्काल प्लेटफार्म के विपरीत तरफ से ट्रेन के नीचे से निकाला कर सदर अस्पताल पहुंचा गया।

    मौके पर घायल महिला के पति भी मौजूद था। बताया कि उसकी पत्नी कि मानसिक स्थिति ठीक नही है और इलाज के लिए हरिद्वार ले जा रहे थे ।

    ट्रेन के कोच संख्या ए-1, बर्थ संख्या 5,6 पीएनआर संख्या 6821467392 पर सासाराम से हरिद्वार जाने का यात्रा टिकट था। कोच संख्या ए-1 की तरफ जाने की क्रम में वह जैसे आगे बढ़े तो उनकी पत्नी अचानक इंजन के सामने जाकर कूद गई।

    महिला को तएंबुलेंस की मदद से सदर अस्पताल ट्रामा सेंटर सासाराम में भर्ती करवाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर पटना के लिए रेफर कर दिया गया।

    आरपीएफ इंस्पेक्टर ने बताया कि घटना के कारण दून एक्सप्रसे दस मिनट तक सासाराम स्टेशन पर खड़ी रही।