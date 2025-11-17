मानसिक रूप से बीमार महिला ने दून एक्सप्रेस के आगे कूदकर की जान देने की कोशिश, दोनों पैर कटे

जागरण संवाददाता,सासाराम(रोहतास)। ट्रेन संख्या 13009 अप दून एक्सप्रेस के सासाराम स्टेशन पर प्रवेश करते समय एक महिला यात्री इंजन के सामने सोमवार को कूद गई। ट्रेन के आगे आने से महिला की दोनों पैर कट गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल 50 वर्षीय महिला इंदु देवी बैजला गांव निवासी बताई जाती है।

बताया जाता है कि महिला अपने पति अमरजीत कुमार के साथ हरिद्वार जाने के लिए स्टेशन पर आई थी। मानसिक रूप से बीमार महिला इलाज के लिए हरिद्वार जाने वाली थी। इसी दौरान स्टेशन पर ट्रेन के आते ही वह दून एक्सप्रेस के इंजन के आगे कूद गई।

महिला इंजन के आगे कूद गई आरपीएफ इंस्पेक्टर संजीव कुमार ने बताया कि स्टेशन के प्लेटफार्म संख्या दो पर प्रवेश करते समय लोको पायलट के द्वारा वॉकी टॉकी पर सुबह 07:26 बजे सूचना दी गई कि एक महिला इंजन के आगे कूद गई है।

सूचना पर ऑन ड्यूटी अधिकारी एएसआई दिनेश्वर राम, प्रधान आरक्षी अजीज खान और पोर्टर अनिल कुमार त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल जीआरपी कार्यालय के पास पहुंचकर ट्रेन के नीचे बीचों- बीच पड़ी महिला जिसका दोनों पैर घुटने के ऊपर से कट गए हैं, तत्काल प्लेटफार्म के विपरीत तरफ से ट्रेन के नीचे से निकाला कर सदर अस्पताल पहुंचा गया।

मौके पर घायल महिला के पति भी मौजूद मौके पर घायल महिला के पति भी मौजूद था। बताया कि उसकी पत्नी कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इलाज के लिए हरिद्वार ले जा रहे थे । ट्रेन के कोच संख्या ए-1, बर्थ संख्या 5,6 पीएनआर संख्या 6821467392 पर सासाराम से हरिद्वार जाने का यात्रा टिकट था।