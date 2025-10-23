न तो पक्की सड़क न तो साधन... खटोले पर मरीज ले जाने को मजबूर ग्रामीण

हमारे गांव में सड़क नहीं है। बरसात में कीचड़ इतना हो जाता है कि पैर रखना भी मुश्किल होता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो हम चार-पांच लोग मिलकर मरीज को खटोले पर लादकर नीचे रेहल या रोहतास पीएचसी तक ले जाते हैं। एंबुलेंस यहां तक नहीं पहुंच सकता। - राकेश सिंह, बभनतलाव



हर चुनाव में नेता आते हैं, पहाड़ी गांवों में आकर लोगों से वोट मांगते हैं। कहते हैं सड़क बनेगी, अस्पताल खुलेगा, रोपवे चलेगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सब भूल जाते हैं। हम लोग फिर से पुराने हालात में जीने को मजबूर हैं। बरसात के दिनों में गांव के अंदर घुसना तक मुश्किल होता है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, महिलाएं बाजार नहीं जा पातीं, और बीमार लोग भगवान भरोसे रहते हैं। - कृष्णा सिंह यादव, नागाटोली



बरसात के दिनों में हालात और खराब हो जाते हैं। बरसात में तो चारपाई भी कीचड़ में धंस जाती है। कई बार मरीज को नीचे लाने में चार-पांच घंटे लग जाते हैं। रास्ता फिसलन भरा होने के कारण खटोला उठाने वाले भी गिर पड़ते हैं। कई बार तो मरीज को नीचे पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ते भी देखा गया है। जब तक इन गांवों को पक्की सड़क से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक यह समस्या खत्म नहीं होगी। - कामता यादव, धनसा