    रेलवे का बड़ा फैसला, तीन महीने तक नहीं चलेगी टाटा-अमृतसर और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस

    By Dhanjay Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 07:15 PM (IST)

    रेलवे ने ठंड और कोहरे के कारण सासाराम रूट की कई एक्सप्रेस ट्रेनें रद कर दी हैं। हटिया-आनंद विहार स्वर्ण जयंती और टाटा-अमृतसर जालियावाला बाग एक्सप्रेस तीन महीने तक नहीं चलेंगी। अजमेर-सियालदह और अमृतसर-सियालदह एक्सप्रेस की परिचालन अवधि भी कम की गई है। यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है।

    जागरण संवाददाता, सासाराम। ठंड व घने कोहरे को देखते हुए रेलवे ने कई एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन पर ब्रेक लगाने का निर्णय लिया है। सासाराम, गया-डीडीयू के चलने वाली जिन ट्रेनों का परिचालन रद करने का निर्णय लिया गया है।

    इसमें हटिया-आनंद विहार स्वर्ण जयंती तथा टाटा-अमृतसर जालियावाला बाग एक्सप्रेस पूरी तरह से तीन माह तक नहीं चलेगी, जबकि अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस तथा अमृतसर-सियालदह एक्सप्रेस के परिचालन अवधि में कमी किया गया है। इस संबंध में रेलवे ने सूचना जारी कर दिया है।

    जानकारी के मुताबिक, सासाराम-डेहरी के रास्ते चलने वाली ट्रेन संख्या 12873/12874 हटिया-आनंद विहार तथा 18103 / 18104 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक दिसंबर से अगले वर्ष पूरे फरवरी तक रद रहेगा, जबकि ट्रेन संख्या 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस तीन दिसंबर से एक मार्च 2026 तक प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सियालदह तथा ट्रेन संख्या 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस दो दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सियालदह से नहीं चलेगी।

    उसी प्रकार ट्रेन संख्या 12357 कोलकता-अमृतसर एक्सप्रेस छह दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक प्रत्येक शनिवार को कोलकता से तथा ट्रेन संख्या 12358 अमृतसर-कोलकता एक्सप्रेस आठ दिसंबर से दो मार्च 2026 तक प्रत्येक सोमवार को अमृतसर से नहीं चलेगी।

    वहीं, हावड़ा-मथुरा चंबल एक्सप्रेस का परिचालन पांच दिसंबर से 27 फरवरी 2026 तक मथुरा व आगरा कैंट के बीच नहीं चलेगी।