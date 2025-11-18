रेलवे का बड़ा फैसला, तीन महीने तक नहीं चलेगी टाटा-अमृतसर और स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस

जागरण संवाददाता, सासाराम। ठंड व घने कोहरे को देखते हुए रेलवे ने कई एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन पर ब्रेक लगाने का निर्णय लिया है। सासाराम, गया-डीडीयू के चलने वाली जिन ट्रेनों का परिचालन रद करने का निर्णय लिया गया है।

इसमें हटिया-आनंद विहार स्वर्ण जयंती तथा टाटा-अमृतसर जालियावाला बाग एक्सप्रेस पूरी तरह से तीन माह तक नहीं चलेगी, जबकि अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस तथा अमृतसर-सियालदह एक्सप्रेस के परिचालन अवधि में कमी किया गया है। इस संबंध में रेलवे ने सूचना जारी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, सासाराम-डेहरी के रास्ते चलने वाली ट्रेन संख्या 12873/12874 हटिया-आनंद विहार तथा 18103 / 18104 टाटा-अमृतसर एक्सप्रेस एक्सप्रेस एक दिसंबर से अगले वर्ष पूरे फरवरी तक रद रहेगा, जबकि ट्रेन संख्या 12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस तीन दिसंबर से एक मार्च 2026 तक प्रत्येक बुधवार, शुक्रवार व रविवार को सियालदह तथा ट्रेन संख्या 12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस दो दिसंबर से 28 फरवरी 2026 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को सियालदह से नहीं चलेगी।