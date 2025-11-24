रोहतास में दर्दनाक हादसा, पानी में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत; घर में मचा कोहराम
रोहतास जिले के नवाडीह गांव में दो सगे भाई, सुधीर पाल और प्रदीप पाल, की डूबने से मौत हो गई। वे जंगल में मकोर चुनने गए थे और पत्थर खदान में बने गड्ढे में डूब गए। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर खोजबीन शुरू की थी। ग्रामीणों ने शवों को बरामद किया, जिसके बाद उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
संवाद सहयोगी, डेहरी आनसोन (रोहतास)। इंद्रपुरी थाना द्वोत्र के नवाडीह गांव निवासी सगे भाई दो किशोर का शव सोमवार को धवडांड़ ओपी क्षेत्र के पहाड़ी गड्ढा के पानी से बरामद किया गया है।
मृतकों की पहचान नवाडीह निवासी राजेश पाल के पुत्र 14 वर्षीय सुधीर पाल व 12 वर्षीय प्रदीप पाल के रूप में हुई है।स्थानीय लोगों की मानें तो दोनों भाई जंगल में मकोर (जंगली फल) चुनने के चक्कर में साइकिल से गए थे। इस क्रम में ओके ईंट-भट्ठा के समीप पत्थर खोदाई के चलते बने पानी भरे गड्ढे में स्नान करने लगे होंगे और ज्यादा पानी होने के कारण उसमें डूब गए।
पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अतुलेश झा के अनुसार दोनों भाई की गुमशुदगी की थाने में सूचना उनके स्वजन द्वारा रविवार की देर शाम दी गई थी। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस ने खोजबीन प्रारंभ कर दिया था।
ग्रामीणों के अनुसार सोमवार की सुबह पत्थर खदान के समीप से गुजर रहे स्थानीय लोगों को लावारिस हाल में पड़ी एक साइकिल एवं कपड़ा देखकर शक हुआ। ग्रामीणों ने तुरंत पत्थर खदान में कूद कर तलाशी शुरू कर दी, इसके बाद बारी-बारी से दोनों शव बरामद हुए। इधर दो बच्चों के शव बरामद होने की सूचना पर लोगों की भारी भीड़ भी इकट्ठा हो गई।
सूचना पर थानाध्यक्ष प्रियंका कुमारी गुप्ता द्वारा उनकी पहचान कराने के बाद स्वजनों को बुलाकर शव को अंत्यय परीक्षण के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेज दिया गया।
शव मिलने वाले गड्ढे के समीप पड़ी उनकी साइकिल भी स्वजनों को सौंप दी गई है। ग्रामीणों की मानें तो बच्चों के घर से निकलने से पहले ही मां धान काटने बधार में गई थी और उनके पिता अन्य प्रांत में मजदूरी करते हैं। इसी दौरान बच्चे घर से निकले थे। वे चाचा चाची और मां के साथ रहते थे। घटना के बाद से स्वजनों कर रो रोकर बुरा हाल है।
