Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    NH-19 पर महाजाम से यात्री परेशान, निर्माण कार्य की सुस्ती और खराब डायवर्जन परेशानी का कारण

    By Nishant Bharti Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 10:07 AM (IST)

    कोलकाता-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर बार-बार लगने वाले जाम से यात्री परेशान हैं। निर्माण कार्य की धीमी गति और डायवर्जन की वजह से यातायात बाधित है। मंगलवार को डेहरी आन सोन से शिवसागर के बीच 32 किमी तक सात घंटे तक जाम लगा रहा। यात्रियों को भोजन और शौच जैसी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। एनएचएआई ने मरम्मत के निर्देश दिए हैं और मध्य नवंबर तक कार्य पूरा करने का आश्वासन दिया है।

    prefferd source google
    Hero Image

    संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन (रोहतास)। कोलकाता-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग 19 (जीटी रोड) पर एक हफ्ते में तीन बार महाजाम लग चुका है। इस दौरान कई राज्यों के हजारों यात्री परेशान हुए। बच्चे दूध के लिए बिलबिलाते दिखे। कच्चे माल की बड़ी खेप बर्बाद हुई। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार की सुबह लगभग सात घंटे तक डेहरी आन सोन से शिवसागर के बीच 32 किमी तक गाड़ियों टस से मस नहीं हुई, जिसका प्रभाव औरंगाबाद व कैमूर की ओर लगभग 65 किमी तक देखा गया। 

    फ्लाईओवर निर्माण की मंथर गति

    इस महाजाम से बुधवार को दिन में राहत मिली, लेकिन फोरलेन सड़क को सिक्स लेन बनाने और फ्लाईओवर निर्माण की मंथर गति के कारण शाम होते वाहनों की गति पर दोबारा ब्रेक लग गया। वाहन रुक-रुक कर आगे बढ़ते रहे। 

    चार-पांच किमी की दूरी पर वाहनों की कतार लगती रही। गत दस दिनों में तेज वर्षा के कारण एनएच पर कुम्हऊ गेट, ताराचंडी धाम व चेनारी मोड़ के पास पुल-पुलिया निर्माण स्थलों के डायवर्जन क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इससे भी यातायात पर प्रभाव पड़ा है। डेहरी से शिवसागर बीच सात स्थानों पर कार्य चल रहा है। 

    डायवर्जनों का निरीक्षण कर शीघ्र मरम्मत 

    लगातार जाम की समस्या को देख बुधवार को एनएचएआई के पदाधिकारियों ने डायवर्जनों का निरीक्षण कर शीघ्र मरम्मत के निर्देश दिए। इस मार्ग पर अधिकतर भारी वाहन चलते हैं। अधूरा निर्माण कार्य और डायवर्जन की वजह से आए दिन जाम का सामना यात्रियों, मालवाहक वाहन चालकों एवं एम्बुलेंस आदि को करना पड़ रहा है। 

    ताराचंडी धाम से लेकर शिवसागर के बीच राजमार्ग पर तीन स्थानों पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जारी है और डायवर्सन कीचड़ में सने हैं, जिससे भारी वाहन गड्ढे और मिट्टी में फंस जा रहे हैं।

    गत वर्ष पूरा होना था काम, अभी पचास प्रतिशत ही हो सका

    एनएचएआई प्रशासन ने राजमार्ग पर फ्लाईओवर एवं सिक्स लेन निर्माण कार्य का काम सोमा रूडीज को दिया है। फ्लाईओवर एवं मरम्मत का कार्य 30 सितंबर 2024 तक ही पूरा किया जाना था। परंतु अभी भी निर्माण कार्य 50 प्रतिशत तक ही पूरा किया जा सका है।

    भोजन से लेकर शौच तक का संकट

    मंगलवार को कोलकाता से हरियाणा जा रहे ट्रक ड्राइवर परविंदर सिंह बादल ने बताया कि लगभग सात घंटे से हम लोग जाम में फंसे हुए हैं। ऐसे में ट्रक छोड़कर शौच या लघुशंका करने भी नहीं जा सकते हैं। भूख तो लगी है, मगर पास में होटल नहीं होने से कुछ खा भी नहीं सकते। 

    डाल्टेनगंज से दिल्ली जाने वाली बस यात्रियों को लेकर घंटों जाम में फंसी रही। चालक अजीत कुमार ने बताया कि सुबह से ही जाम में फंसे हैं। यात्रियों को खाने-पीने और शौच के लिए सोचना पड़ रहा है। बस और छोटे वाहनों में फंसे यात्रियों में कोई उल्टी कर रहा है तो कोई शौच के लिए परेशान है। 

    लगातार वर्षा के कारण सिक्स लेन एवं फ्लाईओवर का कार्य धीमी गति से चल रहा था। हैवी ट्रैफिक को देखते हुए फ्लाईओवर सर्विस लेन के गड्ढों को भरकर दुरुस्त किया जा रहा है, ताकि जाम की समस्या उत्पन्न न हो। अधूरे पड़े सभी फ्लाईओवर का कार्य मध्य नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। निर्माण कार्य में तेजी के लिए वे स्वयं कार्य का जायजा ले रहे हैं।-रंजीत वर्मा, पीडी, एनएचएआई