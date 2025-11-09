Language
    तेजस्वी ने केक काटकर की 16 सभाओं की शुरुआत, कहा- आप हमें तोहफा दीजिए, हम युवाओं को तोहफा देंगे

    By Krishna Bahadur Singh Parihar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 02:20 PM (IST)

    तेजस्वी यादव ने केक काटकर एक चुनावी सभा की शुरुआत की। उन्होंने जनता से समर्थन मांगते हुए कहा कि अगर वे सत्ता में आते हैं, तो युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करेंगे। उन्होंने जनता से आगामी चुनावों में उन्हें वोट देने की अपील की ताकि वे बिहार के युवाओं के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें।

    तेजस्वी यादव ने केक काटक की सभा की शुरुआत

    संवाद सूत्र, संझौली (रोहतास)। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर वह कुल 16 सभाएं करने वाले हैं।

    काराकाट विधानसभा में अपनी पहली सभा की शुरुआत कर केक काट कर किया। ज्यों ही हेलीकॉप्टर केके स्कूल के मैदान में उतरी युवाओं की हैपी बर्थडे..की गूंज से पूरा मैदान गूंज उठा। अपने जन्मदिन पर तेजस्वी ने लोगों को आश्वस्त किया कि वे हर घर एक नौकरी देंगे।

    जन्मदिन पर घर घर में नौकरी देने का तोहफा का वादा कर युवाओं से अपील की। उन्होंने कहा कि आप हमें तोहफा दीजिए और हम युवाओं को तोहफा देंगे। यहां किसी घर में बेरोजगार नहीं रहेंगे। सरकार बनाने का मौका दीजिए। एक बार तेजस्वी की सरकार बनी तो हर घर में सरकारी नौकरी होगी।

    उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को 30 हजार रुपए माताओं और बहनों के खाते में जाएगा। पेंशन 1500 रुपए किया जाएगा। कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार सृजन की होगी। इस बात पर जोर दिया कि बिहार के लोग आज भी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं।

    इसे रोकने के लिए एक नई औद्योगिक नीति लाई जाएगी। सबको आर्थिक न्याय देना प्राथमिकता है। 20 साल में जितना काम नहीं हुआ है, उससे अधिक काम 20 महीने में करके दिखा देंगे। सिर्फ 20 महीना दीजिए।

    उन्होंने अपने पांच मिनट के संबोधन में सबको आश्वस्त किया कि विधानसभा चुनाव राज्य की जनता के पास अपनी और राज्य की तकदीर लिखने का एक अवसर है। मेरा जन्मदिन और पहली सभा से मेरी अपील है, आप मुझे वोट की तोहफा दीजिए। अवसर मिला तो वे बिहार को बदल कर दिखा देंगे। यह सिर्फ वादा नहीं, संकल्प है मेरा।