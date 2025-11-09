तेजस्वी ने केक काटकर की 16 सभाओं की शुरुआत, कहा- आप हमें तोहफा दीजिए, हम युवाओं को तोहफा देंगे

संवाद सूत्र, संझौली (रोहतास)। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। आज महागठबंधन के मुख्यमंत्री उम्मीदवार तेजस्वी यादव का जन्मदिन भी है। इस अवसर पर वह कुल 16 सभाएं करने वाले हैं।

काराकाट विधानसभा में अपनी पहली सभा की शुरुआत कर केक काट कर किया। ज्यों ही हेलीकॉप्टर केके स्कूल के मैदान में उतरी युवाओं की हैपी बर्थडे..की गूंज से पूरा मैदान गूंज उठा। अपने जन्मदिन पर तेजस्वी ने लोगों को आश्वस्त किया कि वे हर घर एक नौकरी देंगे।

जन्मदिन पर घर घर में नौकरी देने का तोहफा का वादा कर युवाओं से अपील की। उन्होंने कहा कि आप हमें तोहफा दीजिए और हम युवाओं को तोहफा देंगे। यहां किसी घर में बेरोजगार नहीं रहेंगे। सरकार बनाने का मौका दीजिए। एक बार तेजस्वी की सरकार बनी तो हर घर में सरकारी नौकरी होगी।

उन्होंने कहा कि 14 जनवरी को 30 हजार रुपए माताओं और बहनों के खाते में जाएगा। पेंशन 1500 रुपए किया जाएगा। कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रोजगार सृजन की होगी। इस बात पर जोर दिया कि बिहार के लोग आज भी रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं।