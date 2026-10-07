सासाराम-औरंगाबाद में मार्च तक पहुंचेगा सोन का पानी, ₹1350 करोड़ की योजना पर तेजी से चल रहा काम

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। वर्ष 2027 मार्च से पहले सासाराम और औरंगाबाद शहर में सोन नदी से पेयजल आपूर्ति शुरु हो जाएगी। सीएम सम्राट चौधरी ने मंगलवार को सासाराम केंद्रीय विद्यालय परिसर में आयोजित संवाद कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की।

सीएम ने कहा कि अब दोनों शहर में सोन नदी से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति शुरु हो जाने से पेयजल की समस्या नहीं रहेगी। नल का जल को शुद्ध व स्वच्छ बनाकर हर घर तक पहुंचाने की दिशा सरकार लगातार काम कर रही है। सोन नदी के डेहरी स्थित एनीकट में निर्माणाधीन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से सासाराम- डेहरी के लोगों को शुद्ध व स्वच्छ जलापूर्ति की जाएगी।