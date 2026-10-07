बिहार-झारखंड को जोड़ने वाली ₹1720 करोड़ की सड़क परियोजना का शिलान्यास, 11 अक्टूबर को बांका आएंगे CM सम्राट

संवाद सहयोगी, बौंसी (बांका)। भागलपुर-भलजोर फोरलेन परियोजना के 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा संभावित शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को जिला प्रशासन ने तैयारियों का जायजा लिया।

डीएम अंशुल अग्रवाल और एसपी अमितेश कुमार ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ थाना क्षेत्र स्थित एनएच किनारे मरचून मैदान में प्रस्तावित सभा स्थल का करीब एक घंटे तक निरीक्षण किया।

इस दौरान हेलिपैड, जर्मन हैंगर, मंच, वीआइपी व सामान्य पार्किंग तथा सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को समय पर सभी तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री कटोरिया से हेलीकाप्टर से सभा स्थल पहुंच सकते हैं। यहां भागलपुर-भलजोर फोरलेन परियोजना का शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। हालांकि कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है।