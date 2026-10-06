बिहार में बाढ़ पर एक्शन में CM सम्राट: जल्द मांगी नुकसान की रिपोर्ट, 12 अक्टूबर को बंटेगी राहत राशि

राज्य ब्यूरो, पटना। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबंधित अधिकारियों से बाढ़ की वस्तुस्थिति व क्षति की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार को लोक सेवक आवास स्थित "संकल्प" सभागार में उन्होंने उन्होंने बाढ़ के संदर्भ में समीक्षा बैठक की।

सीएम ने कहा कि बाढ़ से क्षति की रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत की जाए, ताकि प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास तथा आवश्यक विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने कहा कि द्वितीय चरण में बाढ़ से प्रभावित परिवारों के बीच 12 अक्टूबर को अनुग्रहिक राहत राशि वितरित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ का एक प्रमुख कारण नदी तल में गाद का जमा होना है। बिहार देश का पहला राज्य है, जिसने गाद नीति बनाई है। बहरहाल, आपदा प्रबंधन विभाग सभी संबंधित विभागों से बाढ़ से हुई क्षति और उसके पुनर्स्थापन में होने वाले व्यय का आकलन करे। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से जलनिकासी के पश्चात संभावित परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्था की जाए।