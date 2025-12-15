रोहतास में सोन नदी पर बनेगा पुल, झारखंड जाना होगा आसान

प्रेम कुमार पाठक, डेहरी आन सोन(रोहतास)। अनुमंडल के नौहट्टा और रोहतास प्रखंड के लोगों को झारखंड राज्य में जाने के लिए देवी पुर सोन नदी के घाट तक जाने के लिए पुल निर्माण कर झारखंड के एनएच 139 और रोहतास जिले के एनएच 119 को गतिशक्ति परियोजना के तहत जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है।

जिसे लेकर पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय परिवहन मंत्री से मिलकर योजना निर्माण को ले पत्र दिया है। वर्तमान में जुगाड गाड़ी (ट्रैक्टर पर बैठकर सोन नदी नाव घाट तक) जाने का सहारा बना हुआ है। जुगाड गाड़ी ( टैक्टर)के माध्यम से चार किलोमीटर सोन नदी के बालू वाले रास्ते तय कर नौका तक पहुंचते है और वहां से नौका द्वारा नदी पार कर झारखंड राज्य के पलामू, गढ़वा समेत अन्य जिलों में जाते हैं। नौहट्टा रोहतास प्रखंड के गावों के लोगों का सोन नदी से सटे झारखंड राज्य के पलामू गढ़वा जिले के गावों में बेटी रोटी का संबंध है। जहां जाने के लिए लोगों को डेहरी होते हुए 100 से 150 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ता है और लोग इस दूरी को तय कर जपला डाल्टनगंज, हैदर नगर समेत कई गावों में जाते हैं।

जबकि नाव के सहारे सोन नदी पार कर महज 10 किलोमीटर की दूरी तय कर अपने रिश्तेदारों के यहां आते जाते है। देवीपुर (रोहतास) देउरी जपला (झारखंड) के निकट सोन नदी पर पुल निर्माण को ले डीपीआर बनाने को लेकर निविदा निकाली गई है।

झारखंड राज्य के एनएच 139 से देवरी गांव के निकट से रोहतास जिले के नौहट्टा प्रखंड के देवीपुर गांव तक सोन नदी पर पुल निर्माण कर एन एच 119 में जोड़ने पुल निर्माण के लिए पलामू लोक सभा सदस्य बीडी राम ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री से मिलकर पुल निर्माण की बात कही थी।