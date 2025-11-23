Language
    40 दुर्लभ पक्षियों के साथ तस्कर गिरफ्तार, RPF ने नेताजी एक्सप्रेस से 33 मोर और अन्य पक्षी पकड़े

    By Brajesh PathakEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 07:45 PM (IST)

    रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने नेताजी एक्सप्रेस में एक तस्कर को 40 दुर्लभ पक्षियों के साथ गिरफ्तार किया, जिनमें 33 मोर शामिल हैं। गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, आरपीएफ ने ट्रेन में तलाशी अभियान चलाया और तस्कर को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया। बरामद पक्षियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है।

    दुर्लभ पक्षियों के साथ तस्कर गिरफ्तार

    संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन (रोहतास)। रेलवे सुरक्षा बल ने 40 दुर्लभ पक्षियों के साथ पक्षी तस्कर को एक्सप्रेस ट्रेन से गिरफ्तार किया। मट्रेन की नियमित जांच के क्रम में नेताजी एक्सप्रेस कालका मेल से 33 मोर के साथ 40 पक्षी की तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार कर वन क्षेत्र पदाधिकारी दीपक कुमार को सुपुर्द किया है।

    गुप्त सूचना पर कार्रवाई

    आरपीएफ निरीक्षक राम विलास राम ने बताया कि गाड़ी संख्या 12312 को प्लेटफार्म पर रुकते ही गुप्त सूचना के आधार पर जांच के क्रम में कोच संख्या एस सात के शौचालय में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के गोपालपुर थाना क्षेत्र निवासी विक्रम मुखर्जी को तीन प्लास्टिक थैले में 33 राष्ट्रीय पक्षी मोर के साथ पांच तीतर और दो हरियल कबूतर के साथ पकड़ा गया। 

    पूछताछ के क्रम में उसने इसकी तस्करी की बात स्वीकार किया।वन क्षेत्र पदाधिकारी को सूचित कर पकड़े गए सभी पक्षियों के साथ पक्षी तस्कर पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत राजकीय रेल थाना डेहरी में प्राथमिकी कर दुर्लभ पक्षी को वन विभाग के अधिकारी को सौंपा गया है। 

    छापेमारी में आरपीएफ निरीक्षक के साथ एस आई कुमार गौरव, हरेराम कुमार,अभिमन्यु सिंह समेत कई आरपीएफ अधिकारी और जवान शामिल थे।