Bihar Bijli: स्मार्ट मीटर में 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिल रही छूट, उपभोक्ताओं को ऐसे मिलेगा लाभ

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। ऊर्जा विभाग ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान कर न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभ उठाएं।

नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को कई तरह की छूट और रियायतें दी जा रही हैं, जिससे मासिक खर्च और बिजली उपयोग दोनों में संतुलन बनाए रखना आसान होता है।

विद्युत कार्यपालक अभियंता ब्रबीम ने बताया कि स्मार्ट मीटर में 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा शुल्क में अतिरिक्त छूट दी जा रही है। वहीं, समय से बिल भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत व ऑनलाइन माध्यम से समय पर भुगतान करने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जा रही है। यानी बिल भुगतान पर उपभोक्ता 2.5 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं।