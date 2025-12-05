Bihar Bijli: स्मार्ट मीटर में 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिल रही छूट, उपभोक्ताओं को ऐसे मिलेगा लाभ
ऊर्जा विभाग ने बिजली उपभोक्ताओं से समय पर बिल भरने की अपील की है। स्मार्ट मीटर पर 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट मिल रही है, साथ ही समय पर भुगतान करने पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। ऊर्जा विभाग ने सभी विद्युत उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान कर न केवल अपनी जिम्मेदारी निभाएं, बल्कि आर्थिक रूप से भी लाभ उठाएं।
नियमित भुगतान करने वाले उपभोक्ताओं को कई तरह की छूट और रियायतें दी जा रही हैं, जिससे मासिक खर्च और बिजली उपयोग दोनों में संतुलन बनाए रखना आसान होता है।
विद्युत कार्यपालक अभियंता ब्रबीम ने बताया कि स्मार्ट मीटर में 25 पैसे प्रति यूनिट की दर से ऊर्जा शुल्क में अतिरिक्त छूट दी जा रही है। वहीं, समय से बिल भुगतान करने पर 1.5 प्रतिशत व ऑनलाइन माध्यम से समय पर भुगतान करने पर एक प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी जा रही है। यानी बिल भुगतान पर उपभोक्ता 2.5 प्रतिशत की छूट पा सकते हैं।
वहीं, स्मार्ट मीटर में लगातार तीन महीने तक दो हजार रुपए से अधिक बैलेंस रखने पर रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित बैंक दर से ब्याज मिलेगा। ग्रामीण उपभोक्ताओं द्वारा एक तिमाही के सभी विद्युत विपत्र का समय पर भुगतान पर एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जा रही है
मोबाइल ऐप से भुगतान है सुविधाजनक विकल्प:-
स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं के लिए मोबाइल ऐप के माध्यम से बिल भुगतान सबसे आसान और तेज विकल्प है। सुविधा ऐप के जरिए उपभोक्ता रिचार्ज, बिजली खपत और बैलेंस की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं।
कार्यपालक अभियंता ने उपभोक्ताओं से अपील किया है कि वे स्मार्ट मीटर अपनाएं और समय पर बिल भुगतान कर निर्बाध बिजली आपूर्ति का लाभ उठाएं। इससे न केवल बिजली प्रबंधन बेहतर होगा, बल्कि उपभोक्ताओं की आर्थिक बचत भी सुनिश्चित होगी।
