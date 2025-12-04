बक्सर के सिद्धार्थ सिंह बने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट, राष्ट्रपति का रजत पदक जीता; परिवार में खुशी का माहौल

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। डीबीएस ऑटोमोबाइल्स (टाटा मोटर्स) सासाराम के जीएम सुनील कुमार सिंह के पुत्र सिद्धार्थ सिंह ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर अपने परिवार की सेना में नौकरी करने की परंपरा को कायम रखा है। गत 30 नवंबर को महाराष्ट्र के पुणे जिले के खडगवासला स्थित एनडीए ग्राउंड में आयोजित पासिंग आउट परेड को सिद्धार्थ ने पास किया।

भारतीय सेना का लेफ्टिनेंट बने, तो गांव के लोगों के साथ नाते-रिश्तेदारों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गत 30 नवंबर को महाराष्ट्र के पुणे जिले के समारोह में उपस्थित पिता सुनील कुमार सिंह, माता सुमन सिंह, बड़े भाई फ्लाइट लेफ्टिनेंट समर्थ सिंह और समर्थ सिंह की मंगेतर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अंजुली सिंह गौरवान्वित हो उठे। एक-दूसरे को बधाई दी। मूल रूप से वह बक्सर जिले के डुमरांव के रहने वाले हैं।

सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सिद्धार्थ परेड की कमान संभालने वाले 149वें कैडेट बने हैं, उनको राष्ट्रपति के रजत पदक के साथ पासिंग आउट कोर्स का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का सम्मान भी मिला। वहीं, सिद्धार्थ ने कहा कि एनडीए का प्रशिक्षण समग्र और कठोर है। एनडीए में सुबह की पीटी और ड्रिल से लेकर गहन सेवा कक्षाओं व विस्तृत शैक्षणिक पाठ्यक्रम आपको दुनिया और उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है।

सिद्धार्थ ने कहा कि मेरी स्कूली शिक्षा राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कालेज (आरआईएमसी), देहरादून से हुई है, जहां मैं कैडेट कैप्टन के पद पर भी रहा था। अब भारतीय सैन्य अकादमी (आईएमए), देहरादून में एक वर्ष के प्री-कमीशन प्रशिक्षण के लिए जाऊंगा, जिसके बाद भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शामिल हो जाऊंगा।

गौरतलब ह कि सिद्धार्थ सेवा-भाव से जुड़े परिवारिक पृष्ठभूमि से आते हैं। पिता सुनील कुमार सिंह सासाराम स्थित डीबीएस ऑटोमोबाइल्स (टाटा मोटर्स) में जनरल मैनेजर हैं, जबकि माता सुमन सिंह गृहिणी हैं। बड़े भाई फ्लाइट लेफ्टिनेंट समर्थ सिंह, पूर्व एनडीए कैडेट, वर्तमान में भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में सेवा दे रहे हैं।