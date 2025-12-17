Language
    तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की टक्कर से महिला और किसान की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने 5 घंटे तक किया सड़क जाम

    By Pravin DubeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:05 PM (IST)

    रोहतास के नासरीगंज में इटिम्हा बाजार के पास तेज रफ्तार स्कार्पियो ने एक महिला और एक साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। ...और पढ़ें

    स्कॉर्पियो की टक्कर से महिला और किसान की मौत

    संवाद सूत्र, नासरीगंज (रोहतास)। क्षेत्र के इटिम्हा बाजार में तेज रफ्तार स्कार्पियो की टक्कर से एक महिला व एक साइकिल सवार व्यक्ति की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर घंटों यातायात बाधित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल सासाराम भेजकर जांच शुरू कर दी है। 

    मृतकों में काराकाट थाना क्षेत्र के कांद बहुआरा गांव निवासी 50 वर्षीय किसान संतोष कुमार उर्फ मल्लू व काराकाट थाना क्षेत्र के बाराडीह गांव निवासी स्व. वीरेंद्र चौधरी की पत्नी 47 वर्षीय आशा देवी शामिल हैं। 

    घटनास्थल पर ही दोनों की मौत

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बिक्रमगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार उजले रंग की स्कॉर्पियो जेएच12इ-7580 सड़क किनारे पैदल अपने घर से इटिम्हा पीएनबी शाखा में जा रही आशा देवी को टक्कर मारी और उसके बाद साइकिल से बाजार जा रहे संतोष कुमार को रौंदते हुए कुछ दूर जाकर खड़े पुआल लदे ट्रैक्टर में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही दोनों की मौत हो गई। 

    स्कॉर्पियो पर सवार चालक समेत तीन लोग वाहन छोड़ कर भागने में सफल रहे। उक्त घटना में स्कार्पियो के भी परखच्चे उड़ गए। घटना से गुस्साए लोगों ने दोनों शव के साथ डेहरी-बिक्रमगंज मुख्य सड़क को पांच घंटे तक जाम कर यातायात अवरुद्ध कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतार लग गई। 

    क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो में भी तोड़ फोड़

    लोगों ने क्षतिग्रस्त स्कॉर्पियो में भी तोड़ फोड़ की। सूचना पर पहुंचे नासरीगंज थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, काराकाट थानाध्यक्ष विवेक कुमार, बीडीओ नासरीगंज मो. नौशाद आलम सिद्दीकी, सीओ अंचला कुमारी, एसआइ भूषण पासवान, पीएसआइ राहुल कुमार, रोहित कुमार ने सड़क जाम हटाने का प्रयास किया लेकिन ग्रामीणों ने उनकी एक नहीं मानी। 

    गुस्साए ग्रामीण सड़क पर बिखरे बालू, सड़क किनारे खड़े भारी वाहन व नो इंट्री का पालन कराने को ले एसडीएम को घटनास्थल पर बुलाने पर अड़े थे। उनका कहना था कि सड़क पर बालू वाहन और धर्म कांटा संचालक बालू बिखेर देते हैं, नो एंट्री का पालन नहीं होता है, सड़क पर भारी वाहन तेज खड़ा कर सड़क को संकीर्ण कर देते हैं और इसी रास्ते से एसडीएम व एसडीपीओ मूकदर्शक होकर गुजरते हैं। 

    बालू बिखेरने पर कठोर कार्रवाई 

    बाद में घटनास्थल पर एसडीएम प्रभात कुमार व काराकाट बीडीओ राहुल कुमार ने पहुंचकर ग्रामीणों को त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद सड़क जाम हटाया गया।

    एसडीएम ने कहा कि सड़क किनारे डबल लेन में वाहन खड़ा करने, बालू बिखेरने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। थानाध्यक्ष ने बताया कि क्षतिग्रस्त स्कार्पियो को जब्त कर उसके चालक व मालिक को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी।