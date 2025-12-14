Language
    बदला-बदला द‍िखेगा सासाराम जंक्‍शन, अमृत भारत स्‍टेशन योजना से होने लगा काम, क्‍या होंगे बदलाव

    By Dhanjay Kumar Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 04:25 PM (IST)

    अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत सासाराम जंक्शन में बदलाव होने लगा है। इस योजना के अंतर्गत स्टेशन पर कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे यात्रियो ...और पढ़ें

    सासाराम जंक्‍शन पर शुरू हो गया काम। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत सासाराम जंक्शन को नया लुक प्रदान किया जाएगा। रेलवे ने स्टेशन को भव्य और सुंदर बनाने के लिए स्वीकृत योजनाओं पर कार्य करना शुरू कर दिया है।

    यात्रियों और रेल कर्मियों के लिए सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। गति शक्ति इकाई द्वारा स्टेशन परिसर को नया लुक दिया जा रहा है। आने वाले दिनों में स्टेशन भवन को अपग्रेड कर तीन मंजिला बनाया जाएगा।

    अगर सब कुछ सही रहा, तो जल्‍द स्‍टेशन का बदला स्‍वरूप दिखेगा। स्टेशन भवन के पास शेड निर्माण, प्रवेश द्वार का आधुनिकीकरण व सर्कुलेटिंग एरिया का काम तेजी से चल रहा है। 

    अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 21 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों को स्वीकृत किया गया है। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अगस्त 2023 में वीडियो कांफ्रेंसिंग से रखी थी।

    इसमें निर्माणाधीन फुट ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाने का भी कार्य शामिल है। दक्षिण दिशा में चौड़ाई बढ़ाने में टिकट काउंटर बाधा उत्पन्न कर रहा है। लगभग पांच माह पूर्व विभागीय अधिकारी स्टेशन भवन को अपग्रेड कर तीन मंजिला बनाने व टिकट काउंटर को शिफ्ट करने का भी निर्देश दे चुके हैं, ताकि फुट ब्रिज की चौड़ाई बढ़ाई जा सके।

    प्लेटफार्म संख्या एक व दो को पूरब में बढ़ाने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही भवन को नए फुट ब्रिज से जोड़ने का कार्य भी किया जाएगा। फिलहाल गति शक्ति इकाई द्वारा प्रवेश द्वार का आधुनिकीकरण, सर्कुलेटिंग एरिया का विकास व पोर्टिको शेड का निर्माण किया जा रहा है।

    बता दें कि 140 वर्ष पुराना सासाराम रेलवे स्टेशन जिला मुख्यालय के साथ-साथ ऐतिहासिक और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहां से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री शेरशाह मकबरा, दुर्गावती जलाशय, गुप्ताधाम, ताराचंडी धाम, चाचा फगुमल गुरुद्वारा, शेरगढ़ किला, पायलट बाबा धाम, तुतला भवानी धाम, इंद्रपुरी डैम, रोहतासगढ़ किला जैसे दर्शनीय स्थलों के लिए आते एवं जाते हैं।

    आने वाले दिनों में सासाराम रेलवे के लिए लाइफ लाइन साबित होगा, क्योंकि सासाराम-आरा रेलखंड के दोहरीकरण के लिए फाइनल लोकेशन सर्वे कराने का रेलवे ने निर्णय लिया है। इसके लिए राशि को स्वीकृत कर दी गई है।

    दोहरीकरण के बाद रेलखंड के सासाराम में डीएफएसीसीआइएल रेल लाइन से जोड़ा जाएगा। यही वजह है कि हावड़ा और नई दिल्ली से जोड़ने के लिए रेल फ्लाई ओवर और एक आरओआर का निर्माण किया जा रहा है। इससे सासाराम में रेल कनेक्टिविटी में वृद्धि की उम्मीद है।