    वोटिंग के लिए निकले बुजुर्ग ने बूथ पर पहुंचने से पहले तोड़ा दम, पूरी नहीं हुई आखिरी इच्छा

    By Pravin DubeyEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 03:39 PM (IST)

    रोहतास जिले के सासाराम में मतदान करने जा रहे 95 वर्षीय हरिहर सिंह की मतदान केंद्र से कुछ दूरी पहले ही मौत हो गई। परिवार के अनुसार, उन्होंने मतदान करने की इच्छा जताई थी और ई-रिक्शा पर मतदान केंद्र ले जाते समय उनकी मृत्यु हो गई। ग्रामीणों के अनुसार, लोकतंत्र में भागीदारी की उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह गई। वे सेवानिवृत्त पंचायत सेवक थे।

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिले के सासाराम विधानसभा (Sasaram Vidhan Sabha Voting) के करसेरुआ पंचायत अंतर्गत खैरा गांव में दूसरे चरण के मतदान के दौरान 95 साल के बुजुर्ग हरिहर सिंह उर्फ हरिद्वार सिंह की मौत हो गई। वह वोटिंग के लिए ही जा रहे थे कि मतदान केंद्र से करीब 100 मीटर पहले ही उनकी मौत हो गई।

    स्वजनों के अनुसार, उन्होंने वोट डालने की इच्छा जाहिर की थी। बुजुर्ग के स्वजनों द्वारा उन्हें ई-रिक्शा पर सहारा दे बैठाकर मतदान केंद्र तक ले जाया जा रहा था। इस दौरान मतदान केंद्र से 100 मीटर दूर ई रिक्शा पर ही उनकी मौत हो गई।

    ग्रामीणों के अनुसार उनकी जीवन के अंतिम क्षणों में लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भी भागीदारी निभाने की हसरत अधूरी रह गई।

    हरिहर सिंह ने दो-तीन दिन पहले ही कह दिया था, इस बार 11 नवंबर को मतदान करने के बाद इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन वोट जरूर करूंगा। हालांकि, बिहार के विकास के लिए अपना वोट देने की उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई, लेकिन उनकी मौत की खबर क्षेत्र में सुर्खियों में है।

    स्वजनों के अनुसार दो-तीन दिन से उनका खाना पीना कम हो गया था, और उठने-चलने में असमर्थ होने की वजह से वह बिस्तर में ही पड़े रहते थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह दुनिया को अलविदा कहने से पहले एक बार मतदान जरूर करें। मंगलवार को वह पोलिंग बूथ पर जाने की जिद करने लगे थे। वे सेवानिवृत पंचायत सेवक थे।