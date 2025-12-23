Language
    हाउस बोट से लेकर हाॅट एयर बैलून तक; प्रकृत‍ि की गोद में बसा है रोहतास का यह पर्यटन स्‍थल, मन मोहते नजारे

    By Brajesh Pathak Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:53 PM (IST)

    रोहतास में कैमूर पहाड़ी पर स्थित दुर्गावती जलाशय पर्यटकों के लिए पसंदीदा स्थल बन गया है। इको टूरिज्म के रूप में विकसित इस जगह पर रिवर सफारी, हाउस बोट ...और पढ़ें

    दुर्गावती जलाशय में हाउसबोट। जागरण

    अजय कुमार तिवारी, चेनारी (रोहतास)। New Year Celebration in Rohtas: कैमूर पहाड़ी की सुंदर वादियों के बीच स्थित दुर्गावती जलाशय पर्यटकों का सबसे पसंदीदा जगहों में से एक बनता जा रहा है। इसे इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया गया है।

    यहां राज्य के पहले रिवर सफारी की सुविधा पर्यटकों को दी गई है। पयर्टक जंगल, पहाड़ और शेरगढ़ किला के बाहरी भाग को देख रोमांचित हो उठते हैं। डल झील की तर्ज पर हाउस बोट की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा रही है।

    इसमें थ्री स्टार होटल जैसी सुविधा दी गई है, जिसमें सोफा, आरामदायक पलंग, एलईडी टीवी, सुसज्जित बाथरूम, किचन और डाइनिंग रूम की व्यवस्था की गई है। साथ ही एक तरफ बालकनी बनाई गई है, जहां बैठकर पर्यटक जलाशय की लहरों और आसपास फैली हरियाली का नजारा कर सकेंगे। 

    हाउस बोट में रोमांचकारी अनुभव 

    पर्यटक बताते हैं कि पानी की लहरों पर नाव की धीमी गति से पहाड़ी नज़ारों को महसूस करना हर पर्यटक की यात्रा को हृदय में बसा देता है। इसके अलावा डल झील की तर्ज पर बनी हाउस बोट पर्यटकों के आकर्षण का विशेष केंद्र बना हुआ है।

    यहां पर्यटक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा ढांचागत निर्माण, सफाई व्यवस्था, सुरक्षा तंत्र, रिवर सफारी विस्तार, हाट एयर बैलून सुविधा, पार्किंग स्पेस और पर्यटक केंद्र जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

    पर्यटन को और सुदृढ़ करने के लिए लगभग 50 एकड़ में इको पार्क का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। इस पार्क में बच्चों के खेलने के साधन, ट्रैकिंग पाथ, हरित क्षेत्र, और फोटोग्राफी पाइंट बनाए जा रहे हैं। नए साल के मौके पर यह स्थल पिकनिक मनाने वालों की पहली पसंद है।

    वाटर स्पोर्टस के लिए बनेगा प्रशिक्षण केंद्र 

    यहां वाटर स्पोर्ट्स के प्रशिक्षण के लिए केनोइंग, क्याकिंग और रोइंग प्रशिक्षण केंद्र बनाए जाने की कार्ययोजना बनाई गई है। इसके लिए कनाडा के आलिंपियन व अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ जैक के नेतृत्व में प्रशिक्षक प्रदीप नायडू और ख्यातिप्राप्त खिलाड़ी नमिता के अलावा विशेषज्ञों की टीम द्वारा निरीक्षण का कार्य भी किया गया है।

    इस डैम को केनोइंग, क्याकिंग और रोइंग के लिए काफी उपयुक्त बताया गया है। इसे सेंटर आफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित करने की योजना है। 

    पर्यटक वि‍वेक कुमार कहते हैं, यहां का नजारा हर पल बदलता है। सुबह और शाम का दृश्य इतना खूबसूरत होता है कि कैमरे में कैद करके भी मन नहीं भरता।

    दीनबंधु सिंह के अनुसार हाउसबोट में बैठकर पानी की लहरों के बीच घूमना अनोखा अनुभव है। रात में रोशनी के बीच जलाशय चमक उठता है। राहुल कुमार गुप्‍ता ने बताया क‍ि हम लोग अक्सर पिकनिक के लिए आते हैं। यहां की प्राकृतिक शांति और ताजी हवा से मन तरोताजा हो जाता है।

     