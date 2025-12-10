Bihar News: घर-घर होगा 6 से 19 वर्ष के लोगों का सर्वे, शिक्षा विभाग ने शुरू की नई पहल

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। किसी कारण शिक्षा से वंचित रहे बच्चों का घर-घर जाकर सर्वे होगा, ताकि उनकी पहचान कर उन्हें विद्यालय से जोड़ा जा सके। इसे लेकर शिक्षा विभाग ने कार्य योजना बना उसपर काम करना शुरू कर दिया है। सर्वे कार्य को पूरा करने व सही आंकड़ा एकत्रित करने के लिए डायट परिसर में विशेषज्ञों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया, जिसमें उन्हें सर्वे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई।

डीपीओ सर्व शिक्षा रोहित रौशन के मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सभी बच्चों को समुचित शिक्षा मिले इसे ले घर-घर सर्वे कर छह से 19 वर्ष आयुवर्ग के लोगों की पहचान की जानी है। सर्वे का कार्य समूह में होगा, जिसमें पहले समूह में छह से 14 वर्ष के तक बच्चे शामिल होंगे।

इस वर्ग के बच्चों की पहचान कर उन्हें उम्र सापेक्ष शिक्षा दिलाने के लिए विद्यालय में नामांकन किया जाएगा। दूसरे समूह में 15 से 19 वर्ष तक शामिल होंगे, जिसमें पता लगाया जाएगा कि किस कारण से कौन सा बच्चा 10 वीं से 12वीं तक की शिक्षा पाने से वंचित रहे हैं।