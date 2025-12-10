Rohtas News: रोहतास में बड़ी कार्रवाई, सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के सदस्य समेत दो गिरफ्तार
रोहतास में सिपाही भर्ती परीक्षा में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस ने सॉल्वर गैंग के एक सदस्य समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी परीक्षा में ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन (रोहतास)। चालक सिपाही भर्ती परीक्षा के क्रम में बुधवार को डीएवी पब्लिक स्कूल कटार परीक्षा केंद्र पर सिपाही केंद्रीय चयन पर्षद का सदस्य बन परीक्षार्थी को मदद कर रहे सॉल्वर गैंग के एक सदस्य समेत दो लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी नीलेश कुमार व एएसपी अतुलेश झा ने गिरफ्तार कर लिया है।
साथ ही उपयोग में लाए गए वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों पर केंद्राधीक्षक ने प्राथमिकी भी कराई है। गिरफ्तार किए गए फर्जी सदस्य का नाम बताने से अधिकारियों ने अभी परहेज किया है।
एसडीएम ने बताया कि प्रशासन लिखा वाहन से एक व्यक्ति परीक्षा केंद्र पर पहुंच कर केंद्राधीक्षक समेत अन्य को आयोग द्वारा परीक्षा में जांच के लिए खुद को भेजा गया बताकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया। अपने परीक्षार्थी को वह परीक्षा में मदद कर रहा था, जिसकी सूचना केंद्राधीक्षक द्वारा दी गई।
सूचना मिलते ही केंद्र पर पहुंच कर उस व्यक्ति से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में आयोग और जिला पदाधिकारी द्वारा परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्ति पत्र दिखलाया। जिसका सत्यापन के लिए जिला पदाधिकारी के गोपनीय शाखा में भेजकर सत्यापन कराने पर पत्र फर्जी पाया गया।
जिसपर तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर थानाध्यक्ष इंद्रपुरी प्रियंका कुमारी गुप्ता थाने ले गई है, जहां केंद्राधीक्षक ने फर्जी अधिकारी समेत परीक्षार्थी पर प्राथमिकी दर्ज कराई है।
अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि सॉल्वर गैंग से जुड़े दोनों पर परीक्षा में फर्जी अधिकारी बन कदाचार कराने और मदद करने की जांच की जा रही है। परीक्षा के संयोजक सह डीडीसी विजय कुमार पांडेय ने कहा कि मामले की जांच कर रिपोर्ट डेहरी एसडीएम से मांगी गई है। साथ ही गिरफ्त में लिए दोनों व्यक्तियों पर पूछताछ कर कानूनी कार्रवाई भी की जा रही है।
