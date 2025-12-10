Rohtas News: रोहतास में बड़ी कार्रवाई, सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग के सदस्य समेत दो गिरफ्तार

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन (रोहतास)। चालक सिपाही भर्ती परीक्षा के क्रम में बुधवार को डीएवी पब्लिक स्कूल कटार परीक्षा केंद्र पर सिपाही केंद्रीय चयन पर्षद का सदस्य बन परीक्षार्थी को मदद कर रहे सॉल्वर गैंग के एक सदस्य समेत दो लोगों को अनुमंडल पदाधिकारी नीलेश कुमार व एएसपी अतुलेश झा ने गिरफ्तार कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साथ ही उपयोग में लाए गए वाहन को भी जब्त कर लिया गया है। दोनों पर केंद्राधीक्षक ने प्राथमिकी भी कराई है। गिरफ्तार किए गए फर्जी सदस्य का नाम बताने से अधिकारियों ने अभी परहेज किया है। एसडीएम ने बताया कि प्रशासन लिखा वाहन से एक व्यक्ति परीक्षा केंद्र पर पहुंच कर केंद्राधीक्षक समेत अन्य को आयोग द्वारा परीक्षा में जांच के लिए खुद को भेजा गया बताकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश किया। अपने परीक्षार्थी को वह परीक्षा में मदद कर रहा था, जिसकी सूचना केंद्राधीक्षक द्वारा दी गई।

सूचना मिलते ही केंद्र पर पहुंच कर उस व्यक्ति से पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में आयोग और जिला पदाधिकारी द्वारा परीक्षा के लिए प्रतिनियुक्ति पत्र दिखलाया। जिसका सत्यापन के लिए जिला पदाधिकारी के गोपनीय शाखा में भेजकर सत्यापन कराने पर पत्र फर्जी पाया गया।