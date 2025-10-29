रोहतास के डेहरी थाना चौक बना आकर्षण का केंद्र, सेल्फी जोन से महिलाओं ने दी वोटिंग की अपील

संवाद सहयोगी, डेहरी आन सोन(रोहतास)। छठ के अवसर पर डेहरी थाना चौक पर स्थापित किए गए लिट्टी बाबु के साथ सेल्फी जोन से मताधिकार का संदेश दे रहीं हैं। जिला प्रशासन की ओर से स्थापित किए गए लिट्टी बाबु सेल्फी जोन लोगों को मताधिकार का संदेश दिया जा रहा था। सेल्फी जोन पर मतदान करने का दिन 11 नवंबर अंकित किया गया है।

साथ में बिहार विधान सभा आम निर्वाचन, मतदान अवश्य करेंगे हम, मतदान की तिथि 11 नवंबर 2025 अंकित किया गया था।

एसडीएम निलेश कुमार एएसपी अतुलेश झा एवं सीडीपीओ शहरी संगीता कुमारी ने सेल्फी जोन से अपनी तस्वीर खिंचवाई इस दौरान एसडीएम निलेश कुमार ने अपिल करते हुए कहा कि जिस तरह से आप सभी छठ पर्व जैसे महापर्व को मनाते हैं वैसे ही लोकतंत्र के महापर्व विहार विधानसभा चुनाव में 11 नवंबर को वोट देकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी अवश्य सुनिश्चित करने सहित लोगों को मताधिकार के बारे में जानकारी दी।