    Rohtas News: ठंड से मिली राहत, 26 दिसंबर तक प्राथमिक-मध्य विद्यालयों में नहीं होगी पढ़ाई

    By Dhanjay Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 04:00 PM (IST)

    रोहतास में ठंड और कोहरे के कारण जिला प्रशासन ने 26 दिसंबर तक प्राथमिक और मध्य विद्यालयों को बंद करने का आदेश दिया है। आठवीं तक के सभी सरकारी और निजी स ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। कोहरे से मंगलवार को भी ट्रेन व अन्य वाहनों का परिचालन भी प्रभावित रहा। अधिकतर ट्रेन पांच से दस घंटा विलंब से सासाराम व डेहरी रेलवे स्टेशन पर पहुंची। ठंड के कारण रेलवे स्टेशन पर भी सन्नाटा पसरा रहा। पूरे दिन लोग घर में दुबके रहे। सड़कों के किनारे लोग टायर व घर पतवार जला ठंड से राहत लेने का काम किया। जिले में दिन प्रतिदिन तापमान में दर्ज की जा रही गिरावट, ठंड व कोहरा को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ी राहत दी है।

    ठंड के मद्देनजर रोहतास जिले की आंगनबाड़ी केंद्र, प्री-प्राइमरी प्राथमिक व मध्य विद्यालय (सरकारी व निजी) के अलावा कक्षा आठवीं तक संचालित होने वाले कोचिंग संस्थान में शिक्षण कार्य को 26 दिसंबर तक बंद कर दिया है। आठवीं से ऊपर की कक्षा संचालित होने वाले शिक्षण संस्थान सुबह दस से दोपहर बाद साढ़े तीन बजे तक खुलेंगे।

    डीईओ मदन राय ने बताया कि फिलहाल यह आदेश 26 दिसंबर तक लागू रहेगा। सुबह दस से पहले व दोपहर बाद साढ़े तीन बजे के बाद जो शिक्षण संचालित होते पाएं जाएंगे, उसके संचालक व हेडमाटर पर आपदा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर मौसम अनुकूल नहीं रहा तो जिला प्रशासन आगे संचालन समय पर विचार करेगा।

    डीएम उदिता सिंह के निर्देंश पर डीईओ ने इस संबंध में पत्र निर्गत कर दिया है। डीएम के निर्देश व निर्गत पत्र से हेडमास्टरों, निजी विद्यालयों व कोचिंग संचालकों के साथ-साथ विभागीय व प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया है। डीएम द्वारा जारी निर्गत पत्र में कहा गया है कि मिशन दक्ष व मैट्रिक-इंटर बोर्ड परीक्षा को देखते हुए संचालित होने वाली कक्षाएं यथावत जारी रहेगी।

    साथ ही बोर्ड परीक्षा से संबंधित सारी शैक्षणिक गतिविधियां जारी रहेगी। आदेश की अवहेलना कर शैक्षणिक कार्य चलाने वाले संचालकों पर कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश सरकारी के साथ-साथ निजी व आंगनबाड़ी केंद्र पर भी लागू होगा।

    हालांकि, शिफ्ट में संचालित होने वाले विद्यालयों के संचालन समय को लेकर पत्र विशेष नहीं कहा गया है कि वे कब खुलेंगे व बंद होंगे। अब संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के विवेक पर रहेगा कि वे किस तरह से सामंजस्य स्थापित कर कक्षा संचालन का समय निर्धारित करेंगे। मंगलवार को भी जिले में ठंड का सितम जारी रहा। सुबह में कोहरा व ठंड से जन-जीवन अस्त व्यस्त रहा।