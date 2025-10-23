रोहतास में 11 किमी सड़क का इंतजार; यूपी ने बना लिया अपना हिस्सा, बिहार में अभी तक खामोशी

प्रेम कुमार पाठक, डेहरी आनसोन (रोहतास)। यदुनाथपुर से बेलदुरिया, जारादाग होते हुए उत्तरप्रदेश की सीमा तक 11 किमी सड़क अभी तक नहीं बन पाई है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अपने क्षेत्र के साथ रोहतास जिले में भी आधा किलोमीटर सड़क बना दिया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इस सड़क से सटे आधा दर्जन गांवों, यदुनाथपुर, सूअरमनवा, नेवरिया, सख्वा, बेलदरिया, जारादाग आदि गांवों के लोग को आज भी प्रखंड मुख्यालय नौहट्टा और यदुनाथपुर थाना आने के लिए आठ किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, जबकि 30 वर्ष पूर्व डेहरी से उत्तर प्रदेश होते हुए सोनभद्र जिला तक सड़क पर गाड़ियां जाती थीं। नौहट्टा प्रखंड के लोगों का उत्तर प्रदेश के गांवों से बेटी-रोटी का संबंध है।

वाराणसी, मिर्जापुर, राबर्ट्सगंज तक जाने के लिए लोग इसी सड़क का उपयोग करते हैं। इस सड़क से इन शहरों तक जाने के लिए डेहरी होते हुए आने-जाने में 250 किलोमीटर पड़ता है, जबकि सोनभद्र होते हुए वाराणसी जाने में नौहट्टा से महज 150 किलोमीटर पड़ेगा। सड़क बन जाए, तो 100 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। साथ ही सोनभद्र के गांवों और शहरों तक अपने रिश्तेदारों के आने-जाने में सुविधा होगी।

तत्कालीन सांसद-विधायक ने की थी मांग 23 दिसंबर 2015 को जहानाबाद के तत्कालीन सांसद व स्थानीय विधायक ने केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री को उत्तर प्रदेश के एसएच 105 होते हुए एनएच 75 में मिलाकर मुम्बई तक सड़क निर्माण कराए जाने का आवेदन दिया था।