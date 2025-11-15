Language
    बाइक की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौत, तीन गंभीर रूप से घायल

    By Pravin DubeyEdited By: Nishant Bharti
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 06:00 PM (IST)

    रोहतास के बकुआ गांव के पास दो बाइकों की टक्कर में दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और तीन गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में तुंबा गांव के रौनक सिंह और ढेलाबाद के बबलू प्रजापति शामिल हैं। घायलों को सासाराम सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना से दोनों गांवों में शोक की लहर है।

    संवाद सूत्र, रोहतास। थाना क्षेत्र के बकुआ गांव के समीप शुक्रवार की देर रात दो बाइक की आमने-सामने टक्कर में दो युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए और उस पर सवार लोग सड़क पर दूर तक जा गिरे। 

    स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार यह दर्दनाक दुर्घटना तीखे मोड़ पर हुई। अंधेरा और तेज रफ्तार होने के कारण दोनों बाइकें आमने-सामने भिड़ गईं। हादसे में एक बाइक सवार तुंबा गांव निवासी 26 वर्षीय रौनक सिंह उर्फ बंटी व दूसरे बाइक पर सवार ढेलाबाद निवासी 25 वर्षीय बबलू प्रजापति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। जबकि तीन अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। 

    शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा

    घायल ढेलाबाद निवासी पप्पू कुमार समेत तीनों को आनन-फानन में लोगों ने एंबुलेंस से इलाज के लिए रोहतास पीएचसी पर लाया, जिसके बाद चिकित्सक ने उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए सासाराम सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज चल रहा है। 

    घायलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही रोहतास थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइकों को जब्त कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया। थानाध्यक्ष निकुंज भूषण प्रसाद के अनुसार दोनों बाइकों को जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच की जा रही है।

    तुंबा और ढेलाबाद गांव में मातम 

    हादसे की खबर मिलते ही तुंबा और ढेलाबाद गांव में मातम छा गया। मृतकों के स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। रौनक सिंह अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे। कुछ वर्ष पूर्व ही उनके बड़े भाई की भी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। रौनक के पिता की भी मृत्यु हो गई है। ऐसे में वह परिवार चलाने वाला इकलौता बचे थे। उनकी मौत के बाद स्वजनों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। वहीं बबलू प्रजापति के घर में भी उनकी पत्नी पुष्पा देवी एवं स्वजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

    बबलू की शादी 2021 में हुई थी। उनके दो छोटे बच्चे भी हैं। एक बेटी काजल कुमारी ढाई वर्ष व एक वर्ष का बेटा है। दोनों युवकों की असमय मौत से गांव में सन्नाटा पसर गया है। लोगों ने बताया कि बबलू रसूलपुर से बाइक पर सब्जी लेकर वापस लौट रहे था, जबकि रौनक बाइक से रोहतास की ओर जा रहे थे। बबलू प्रजापति की बाइक पर दो व रौनक सिंह की बाइक पर तीन लोग सवार थे।