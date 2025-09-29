बिहार के रोहतास में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। रोहतास में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, तिलौथू-डेहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुराने पेट्रोल पंप के पास ट्रक एवं ऑटो की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे में एक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। अन्य विवरण की प्रतीक्षा है।