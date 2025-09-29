बिहार के रोहतास में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की मौत
रोहतास में तिलौथू-डेहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ जिसमें एक ट्रक और ऑटो की टक्कर में 4 लोगों की जान चली गई। इस दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है जिसे अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर जांच कर रही है। अधिक जानकारी के लिए जागरण के साथ जुड़े रहें।
जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। रोहतास में सोमवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसमें 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। प्रारंभिक सूचना के अनुसार, तिलौथू-डेहरी राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुराने पेट्रोल पंप के पास ट्रक एवं ऑटो की आमने-सामने की टक्कर में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। इस हादसे में एक गंभीर रूप से घायल है। मौके पर पुलिस पहुंच गई है। अन्य विवरण की प्रतीक्षा है।
इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।