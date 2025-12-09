Language
    चार महीने में जर्जर हुआ ओपन जिम, घटिया उपकरणों से सरकार की ग्रामीण फिटनेस योजना पटरी से उतरी

    By Brajesh Pathak Edited By: Radha Krishna
    Updated: Tue, 09 Dec 2025 12:21 PM (IST)

    रोहतास जिले के डेहरी आन सोन में पंचायत योजना के तहत बने ओपन जिम कुछ ही महीनों में खराब हो गए हैं। दुर्गापुर और दरिहट के उच्च विद्यालयों में स्थापित जि ...और पढ़ें

    चार महीने में जर्जर हुआ ओपन जिम

    राम अवतार चौधरी, डेहरी आन सोन, (रोहतास)। पंचायत योजना से आठ लाख 40 हजार की लागत से विद्यालयों में बने ओपन जिम की कुछ ही माह में सेहत खराब होने लगी है। चार महीने में अधिकांश उपकरण टूटकर बेकार हो गए हैं। डेहरी प्रखंड के पतपुरा पंचायत के दुर्गापुर उच्च विद्यालय व दरिहट के अशोक प्रसाद जैन उच्च विद्यालय में जिम स्थापित किया गया है। जिसमें कई मशीनें धूल फांक रही हैं वहीं कई टूटकर बेकार हो गई हैं। एक जिम को स्थापित करने में आठ लाख 40 हजार की लागत आई है।

    15 वें वित्त आयोग की राशि स्थापित जिम को लगाने का मुख्य उद्देश्य बच्चों व ग्रामीण युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति सजग बनाना था। हालांकि इस जिम से न तो छात्रों को ही लाभ मिल पाया है न ही ग्रामीण युवाओं को ही।

    लोगों का कहना है कि ग्रामीणों को तंदुरूस्त करने के लिए सरकार शहरों की तरह जिम की व्यवस्था ओपन रूप से गांवों में कर रही है। इसके लिए 15वीं वित्त योजना से जिम स्थापना करने को लेकर पंचायत राज विभाग ने आदेश जारी किया था।

    जिसमें गांव में उपलब्ध दो हजार स्वाकयर फिट लगभग डेढ़ कट्ठा जमीन पर ओपन जिम की स्थापना की जाएगाी।

    ओपन जिम में एयर वाकर, ट्रिपल ट्विस्ट, डबल लेग प्रेस, क्रॉस ट्रेनर, डबल सीटेड पुल, डबल हॉरिजेंटल, आर्म रोटेशन, बाइसाइकिल, स्कॉय वाकर एवं सिट अप बोर्ड समेत अन्य उपकरण लगाने का दावा किया गया है। ग्रामीणों को जिम में निशुल्क व्यायाम की सुविधा दी जानी है।

    चार माह में ही टूट गए उपकरण

    दुर्गा पुर एवं दरिहट पंचायत के जिम में लगाए गए उपकरण चार माह में ही टूटने लगे हैं। लगाए गए हैं। ग्रामीण बताते हैं कि जिम के लिए उपकरणों की खरीद जेम पोर्टल से नहीं कर घटिया स्तर की सामग्री लगा दी गई है। जिससे वह बेकार होने लगा है।

    ग्रामीणों का आरोप

    दुर्गापुर के सुमन दुबे बताते हैं कि जिम में उपकरणों की क्वालिटी बहुत ही खराब है इसे जल्द मरम्मत नहीं कराया गया तो एक भी काम लायक नहीं रहेगा।

    नावाडीह की छात्रा काजल कुमारी बताती हैं कि छात्रों को भी जिम की सुविधा नहीं मिल पाती है। अधिकांश उपकरण खराब हो गए हैं। दुर्गापुर के ग्रामीण त्रिपुरारी दुबे बताते हैं कि

    ओपन जिम जब लगाया गया था ठीक उसके एक सप्ताह बाद ही खराब होने लगा। इसकी घटिया क्वालिटी जांच को लेकर कई बार अधिकारियों से कहा गया, लेकिन कोई जांच नहीं की गई है।

    जब तक इस योजना की उच्च स्तरीय जांच वरीय अधिकारियों द्वारा नहीं की जाएगी, तब तक सच्चाई सामने नहीं आएगी। दुर्गापुर उच्च विद्यालय की प्रधानाध्यापक किरण कुमारी कहती हैं कि जिम का लाभ छात्र-छात्राओं को भी नहीं मिल पा रहा है।

    अगर पंचायत योजना से जिम बनाया गया है तो उसकी मरम्मत के लिए विभाग को पत्र लिखा जाएगा। मुखिया कलावती देवी बताती हैं कि

    पतपुरा पंचायत के दुर्गापुर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के पास लगाया गया ओपन जिम का निर्माण 15 वीं वित्त आयोग की राशि से किया गया है। यह जिम अब पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसे बहुत जल्द मरम्मत कराया जाएगा।

    कहती हैं बीपीआरओ

    पंचायतों में लगे ओपन जिम खराब होने की शिकायत उन्हें मिली है। इसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। अगर उपकरण खराब लगाए गए हैं तो उसे भी बदलवाने का कार्य किया जाएगा।

    ममता कुमारी, बीपीआरओ, डेहरी