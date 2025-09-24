Language
    पंचायतों में 10 अक्टूबर तक चलेगा नया राशन कार्ड बनाने और नाम जोड़ने का अभियान, पात्र लाभार्थी करें आवेदन

    By Ram Avatar Chaudhary Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:27 PM (IST)

    सरकार के आदेशानुसार राशन कार्ड बनाने और नाम जुड़वाने के लिए विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक चलने वाले इन शिविरों में योग्य लाभार्थी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं। एसडीएम नीलेश कुमार ने बताया कि सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशन कार्ड से वंचित न रहे और सभी पंचायतों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

    पंचायतों में 10 अक्टूबर तक चलेगा नया राशन कार्ड बनाने व नाम जोड़ने का अभियान

    संवाद सहयोगी, डेहरी आनसोन (रोहतास)। सरकार के निर्देशानुसार अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंडों के पंचायतों में नया राशन कार्ड बनाने और पुराने राशन कार्ड में छुटे हुए पारिवारिक सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 22 सितंबर से शुरू हुआ है और 10 अक्टूबर तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा।

    मंगलवार को अभियान के दूसरे दिन जमुहार पंचायत भवन परिसर में आपूर्ति विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों उपभोक्ताओं ने अपने आवेदन के साथ हिस्सा लिया। एमओ खुशबू कुमारी की देखरेख में शिविर संचालित हुआ। मौके पर डाटा आपरेटर धनजी पाठक ने उपभोक्ताओं के आवेदन को आनलाइन प्रक्रिया के तहत दर्ज किया।

    एसडीएम नीलेश कुमार के अनुसार राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन कार्ड से वंचित न रहे। इसके लिए अनुमंडल क्षेत्र के सभी 55 पंचायतों में रोस्टर के अनुसार शिविर लगाए जा रहे हैं।

    उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं को राशन कार्ड बनवाना है या नाम जोड़वाना है, उन्हें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक तथा पारिवारिक मोबाइल नंबर साथ लेकर शिविर में आना होगा।

    एसडीएम ने सभी वंचित उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे तय तिथि को अपने पंचायत भवन परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर लाभप्राप्त करें। यह अभियान राज्य सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत हर योग्य परिवार को खाद्य सुरक्षा के तहत जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।

    प्रखंड का नाम शिविर की तिथि पंचायत
    डेहरी 23.09.2025 जमुहार
    डेहरी 24.09.2025 बरांवकला
    डेहरी 25.09.2025 पहलेजा
    डेहरी 26.09.2025 गंगौली
    डेहरी 27.09.2025 बेरकप
    डेहरी 03.10.2025 मझिआंव
    डेहरी 04.10.2025 दरिहट
    डेहरी 06.10.2025 मथुरी
    डेहरी 07.10.2025 दहाउर
    डेहरी 08.10.2025 चकन्हां
    डेहरी 09.10.2025 पतपुरा
    डेहरी 10.10.2025 भैसहा
    रोहतास 23.09.2025 उच्चैला
    रोहतास 24.09.2025 अकबरपुर
    रोहतास 25.09.2025 नावाडीह
    रोहतास 26.09.2025 बकनौरा
    रोहतास 27.09.2025 समहुता
    रोहतास 03.10.2025 बंजारी
    रोहतास 04.10.2025 रसुलपुर
    रोहतास 06.10.2025 तेलकप
    रोहतास 07.10.2025 तुम्बा
    रोहतास 08.10.2025 रोहतासगढ़
    तिलौथू 22.09.2025 सरैया
    तिलौथू 23.09.2025 रमडिहरा
    तिलौथू 25.09.2025 चितौली
    तिलौथू 26.09.2025 केरपा
    तिलौथू 27.09.2025 तिलौथु पूर्वी
    तिलौथू 03.10.2025 तिलौथु पश्चिमी
    तिलौथू 04.10.2025 हुरका
    तिलौथू 06.10.2025 भदोखरा
    तिलौथू 07.10.2025 चन्दनपुरा
    तिलौथू 08.10.2025 सेवही
    तिलौथू 09.10.2025 इन्द्रपुरी
    नौहट्टा 22.09.2025 शाहपुर
    नौहट्टा 23.09.2025 दारानगर
    नौहट्टा 25.09.2025 भदारा
    नौहट्टा 26.09.2025 ज्यन्तिपुर
    नौहट्टा 27.09.2025 उल्लीबनाही
    नौहट्टा 03.10.2025 नौहट्टा
    नौहट्टा 04.10.2025 तिउरा
    नौहट्टा 06.10.2025 तिलोखर
    नौहट्टा 07.10.2025 तियरा खुर्द
    नौहट्टा 08.10.2025 यदुनाथपुर
    नौहट्टा 09.10.2025 पीपरडीह
    अकोढ़ीगोला 22.09.2025 अकोढ़ी
    अकोढ़ीगोला 23.09.2025 बलिगांव
    अकोढ़ीगोला 24.09.2025 बिसैनीकला
    अकोढ़ीगोला 25.09.2025 तेतराढ़
    अकोढ़ीगोला 26.09.2025 मुड़ियार
    अकोढ़ीगोला 03.10.2025 बाघाखोह
    अकोढ़ीगोला 04.10.2025 पकड़िया
    अकोढ़ीगोला 06.10.2025 बरूना
    अकोढ़ीगोला 07.10.2025 बाराढी
    अकोढ़ीगोला 08.10.2025 चांदी
    अकोढ़ीगोला 10.10.2025 बांक