पंचायतों में 10 अक्टूबर तक चलेगा नया राशन कार्ड बनाने और नाम जोड़ने का अभियान, पात्र लाभार्थी करें आवेदन

संवाद सहयोगी, डेहरी आनसोन (रोहतास)। सरकार के निर्देशानुसार अनुमंडल अंतर्गत सभी प्रखंडों के पंचायतों में नया राशन कार्ड बनाने और पुराने राशन कार्ड में छुटे हुए पारिवारिक सदस्यों का नाम जोड़ने के लिए विशेष शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 22 सितंबर से शुरू हुआ है और 10 अक्टूबर तक चरणबद्ध तरीके से चलेगा।

मंगलवार को अभियान के दूसरे दिन जमुहार पंचायत भवन परिसर में आपूर्ति विभाग द्वारा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दर्जनों उपभोक्ताओं ने अपने आवेदन के साथ हिस्सा लिया। एमओ खुशबू कुमारी की देखरेख में शिविर संचालित हुआ। मौके पर डाटा आपरेटर धनजी पाठक ने उपभोक्ताओं के आवेदन को आनलाइन प्रक्रिया के तहत दर्ज किया।

एसडीएम नीलेश कुमार के अनुसार राज्य सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र लाभार्थी राशन कार्ड से वंचित न रहे। इसके लिए अनुमंडल क्षेत्र के सभी 55 पंचायतों में रोस्टर के अनुसार शिविर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन उपभोक्ताओं को राशन कार्ड बनवाना है या नाम जोड़वाना है, उन्हें पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक तथा पारिवारिक मोबाइल नंबर साथ लेकर शिविर में आना होगा।

एसडीएम ने सभी वंचित उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे तय तिथि को अपने पंचायत भवन परिसर में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर लाभप्राप्त करें। यह अभियान राज्य सरकार की उस योजना का हिस्सा है जिसके तहत हर योग्य परिवार को खाद्य सुरक्षा के तहत जोड़ा जाना सुनिश्चित किया जा रहा है।