Rohtas News: नासरीगंज के रेड लाइट एरिया में छापा, 17 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया, तीन गिरफ्तार

जागरण टीम, नासरीगंज/डेहरी आनसोन, रोहतास। नासरीगंज थाना क्षेत्र के बरडीहां गांव रेड लाइट एरिया में मंगलवार को पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान में बरामद सभी 17 लड़कियां नाबालिग हैं। इस मामले में एसपी रौशन कुमार ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त गांव में आर्केस्ट्रा में काम देने के नाम पर देश के विभिन्न राज्यों की लड़कियों से अनैतिक कार्य करवाया जा रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सूचना पर एएसपी सह एसडीपीओ बिक्रमगंज संकेत कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त गांव में छापेमारी की गई, जिसमें घटनास्थल पर आर्केस्ट्रा संचालक ममता विश्वकर्मा, गीता कुंवर व रमण कुमार पासवान उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया तथा 17 नाबालिग लड़कियों को उनके चंगुल से मुक्त कराया गया।

एसपी ने बताया कि उक्त घटना में गिरफ्तार तीनों आर्केस्ट्रा संचालकों ने पूछताछ के क्रम में स्वीकार किया कि वे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न राज्यों से लड़कियों को बहला-फुसला कर लाते हैं तथा उनसे आर्केस्ट्रा की आड़ में अनैतिक कार्य करवाते हैं।

इनके पास से बरामद सभी लड़कियों को बाल कल्याण समिति सासाराम में सुरक्षित रखा गया है, जहां आवश्यक कार्रवाई के उपरांत बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उक्त घटना में कुल 11 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें उपरोक्त तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, शेष बचे आठ लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है।

इस घटना में संलिप्त सभी आरोपितों के पूर्व के आपराधिक इतिहास के संबंध में जांच की जा रही है तथा इनके संपर्क को खंगाला जा रहा है। इस प्रकार के कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में शामिल पूरी पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।