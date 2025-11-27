Language
    Rohtas News: नासरीगंज के रेड लाइट एरिया में छापा, 17 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया, तीन गिरफ्तार

    By Humayan Husain Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 01:51 AM (IST)

    रोहतास के नासरीगंज रेड लाइट एरिया में पुलिस ने छापा मारा और 17 नाबालिग लड़कियों को छुड़ाया। इस कार्रवाई में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 

    नासरीगंज में रेड लाइट एरिया पर पुलिस का धावा। फोटो जागरण

    जागरण टीम, नासरीगंज/डेहरी आनसोन, रोहतास। नासरीगंज थाना क्षेत्र के बरडीहां गांव रेड लाइट एरिया में मंगलवार को पुलिस द्वारा छापेमारी अभियान में बरामद सभी 17 लड़कियां नाबालिग हैं।

    इस मामले में एसपी रौशन कुमार ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि उक्त गांव में आर्केस्ट्रा में काम देने के नाम पर देश के विभिन्न राज्यों की लड़कियों से अनैतिक कार्य करवाया जा रहा है।

    सूचना पर एएसपी सह एसडीपीओ बिक्रमगंज संकेत कुमार के नेतृत्व में टीम गठित कर उक्त गांव में छापेमारी की गई, जिसमें घटनास्थल पर आर्केस्ट्रा संचालक ममता विश्वकर्मा, गीता कुंवर व रमण कुमार पासवान उर्फ मुन्ना को गिरफ्तार किया गया तथा 17 नाबालिग लड़कियों को उनके चंगुल से मुक्त कराया गया।

    एसपी ने बताया कि उक्त घटना में गिरफ्तार तीनों आर्केस्ट्रा संचालकों ने पूछताछ के क्रम में स्वीकार किया कि वे मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के विभिन्न राज्यों से लड़कियों को बहला-फुसला कर लाते हैं तथा उनसे आर्केस्ट्रा की आड़ में अनैतिक कार्य करवाते हैं।

    इनके पास से बरामद सभी लड़कियों को बाल कल्याण समिति सासाराम में सुरक्षित रखा गया है, जहां आवश्यक कार्रवाई के उपरांत बाल कल्याण समिति के निर्देशानुसार अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उक्त घटना में कुल 11 लोगों को नामजद किया गया है, जिसमें उपरोक्त तीन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है, शेष बचे आठ लोगों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है।

    इस घटना में संलिप्त सभी आरोपितों के पूर्व के आपराधिक इतिहास के संबंध में जांच की जा रही है तथा इनके संपर्क को खंगाला जा रहा है। इस प्रकार के कार्य में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। छापेमारी में शामिल पूरी पुलिस टीम को पुरस्कृत किया जाएगा।

    छापेमारी में एसडीपीओ डेहरी अतुलेश झा, अंचल निरीक्षक नासरीगंज कुणाल कृष्ण, थानाध्यक्ष नासरीगंज अविनाश कुमार, थानाध्यक्ष कछवां मनीष कुमार, महिला थानाध्यक्ष डेहरी अंशु माला, थानाध्यक्ष राजपुर शशि भूषण कुमार, थानाध्यक्ष काराकाट विवेक कुमार, थानाध्यक्ष आयरकोठा शिवम कुमार, एसआइ नासरीगंज सुबोध कुमार समेत पुलिस बल के अन्य जवान शामिल थे।