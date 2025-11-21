रोहतास में निवेश की बाढ़ आने को तैयार, सरकार ने खोला उद्योग विकास का रोडमैप

धनंजय पाठक, सासाराम(रोहतास)। रोहतास जिला आने वाले वर्षों में राज्य का प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। नई सरकार के गठन के साथ ही जिला प्रशासन ने अपना विजन तय कर लिया है, जिसके तहत अगले पांच वर्ष में यहां बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का लक्ष्य रखा गया है। जिला मेगा फूड पार्क और टेक्सटाइल पार्क का केंद्र बनेगा, जिससे युवाओं को रोजगार के लिए बिहार से बाहर जाने की मजबूरी कम होगी।

गुरुवार से दिनारा में टेक्नोलॉजी सेंटर ने काम शुरू कर दिया है। यहां युवाओं को आधुनिक तकनीक, टूल्स निर्माण और प्रशिक्षण की सुविधा मिलेगी।

जिला उद्योग केंद्र ने उद्योग स्थापना के लिए वृहद प्रस्ताव विभाग को भेज दिया है, जबकि भूमि चिन्हित करने की प्रक्रिया तेज है।

औद्योगिक विकास के लिए कुल 2250 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से 723 एकड़ पर पहले ही कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है।

डेहरी अंचल में 230 एकड़ और शिवसागर के तारडीह में 493 एकड़ भूमि स्वीकृत हो चुकी है।

तिलौथू प्रखंड में 1042 एकड़ भूमि अभी मंजूरी के इंतजार में है। हालांकि तारडीह के कुछ किसान अधिग्रहण को लेकर असंतोष जता रहे हैं और वैकल्पिक भूमि की मांग कर रहे हैं।

जिले में पर्यटन, कृषि और खनन आधारित उद्योगों की भी अपार संभावनाएं हैं। तुतला भावानी, गुप्ता धाम और करमचट डैम को ईको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जा रहा है।

साथ ही डेयरी फार्मिंग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जा रहा है। चावल उत्पादन अधिक होने से प्रसंस्करण इकाइयों के लिए भी निवेश के अवसर बढ़ रहे हैं।

डेहरी क्षेत्र में 85 एकड़ भूमि पर मेगा फूड पार्क की योजना तैयार है।

जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक आशीष रंजन के अनुसार, रोहतास को औद्योगिक कॉरिडोर के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव भेजा गया है और मंजूरियां तेजी से मिल रही हैं।

पर्यटन, इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, खाद्य प्रसंस्करण और वस्त्र उद्योग यहां औद्योगिक विकास का नया आधार बनेंगे।