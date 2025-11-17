बिहार का यह जिला बनेगा इंडस्ट्रियल हब, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार

Language
    By Brajesh Pathak Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 02:49 PM (IST)

    रोहतास जिले में औद्योगिक कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है, जिससे रोजगार बढ़ने की उम्मीद है। उद्योग विभाग डेहरी और डालमियानगर में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए सक्रिय है। सरकार ने भूमि अधिग्रहण के लिए बड़ी राशि स्वीकृत की है। इस पहल से जिले में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि होगी।

    ब्रजेश पाठक, सासाराम (रोहतास)। विधान सभा चुनाव के समय जिले में उद्योगों के विकास व रोजगार मुद्दा के रूप में छाया रहा। नवनिर्वाचित सभी विधायक रोजगार बढ़ाने व उद्योगों के विकास के लिए कृत संकल्पित भी दिख रहे हैं।

    ऐसे में उद्योग विभाग भी औद्योगिक कॉरिडोर निर्माण में प्रगति को लेकर सक्रिय हो गया है। जिला का औद्योगिक नगरी कहे जाने वाला डेहरी व डालमियानगर में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होने की उम्मीद तेज हो गई है।

    बियाडा ने सुअरा में प्लग एंड प्ले के तहत औद्योगिक इकाइयों के संचालन के लिए आधारभूत संरचना तैयार कर उसे उद्यमियों को उपलब्ध करा रहा है। यहां वूल स्पिनिंग एंड फिनिसिंग प्लांट में कालीन तथा अन्य सामग्रियों के निर्माण का कार्य भी शुरू हो गया है।

    शिवसागर प्रखंड क्षेत्र में 493 एकड़ व डेहरी में 230 एकड़ भूमि औद्योगिक विकास के लिए चिह्नित कर उसे उद्योग विभाग को प्रशासन उपलब्ध करा दिया है। सरकार ने इसके लिए डेढ़ अरब रुपये से अधिक राशि स्वीकृत की है। अधिकारियों के अनुसार डेहरी के दक्षिणी भाग को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

    औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए भड़कुड़िया, भलुआड़ी, दुर्गापुर और भटौली गांवों की सरकारी भूमि उद्योग विभाग को हस्तांतरित की गई है।

    भलुआड़ी में 23 एकड़ जंगल क्षेत्र, भड़कुड़िया में 13.48 एकड़ बालू भीट, दुर्गापुर में 08.45 एकड़ पुरानी परती भूमि और भटौली में 15.11 एकड़ बालू भीट क्षेत्र को औद्योगिक विकास के लिए अधिगृहित किया गया है।

    वर्षों से उद्योग धंधों पर लगा था ग्रहण 

    पांच दशक पूर्व एनिकट में 23 एकड भूमि में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तब क्षेत्र में तीन दर्जन से अधिक औद्योगिक इकाईयां भी लगी, लेकिन बाद में सभी एक-एक कर बंद हो गई। डालमियानगर औद्योगिक परिसर में रेल वैगन मरम्मत कारखाना निर्माण को लेकर की गई घोषणा अबतक मूर्त रूप नहीं ले पाई है।

    रोहतास उद्योग समूह डालमियानगर का परिसर अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। औद्योगिक विकास के अभाव में अब तक जिले से बड़ी संख्या में लोग रोजगार के लिए पलायन भी दूसरे राज्यों में कर गए हैं।

    कहते हैं अधिकारी 

    जिला उद्योग केंद्र (रोहतास) के महाप्रबंधक आशीष रंजन ने कहा कि उद्योगों के लिए भूमि के अधिग्रहण के लिए एक अरब 54 करोड़ सात लाख बारह हजार तीन सौ सत्तर रुपये की स्वीकृति सरकार ने दी है।

    जिला प्रशासन द्वारा उद्योग लगाने के लिए शिवसागर अंचल में 492.85 एकड़ भूमि अधिग्रहण करते हुए अधिग्रहण की राशि एक अरब चौवन करोड़ सात लाख बारह हजार तीन सौ सत्तर रुपये के व्यय की स्वीकृति दी गई है।

    इस औद्योगिक क्षेत्र के निर्माण से रोहतास जिले में रोजगार के कई नए अवसर उत्पन्न होंगे। साथ ही, यह इलाके में व्यापारिक गतिविधियों में भी वृद्धि होगी। डेहरी में भी 230 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

    इसके अलावे पांच सौ से अधिक लोगों को उद्योगों की स्थापना के लिए विभाग द्वारा सहायता व अनुदान की राशि दी गई है।