    वर्चस्व की लड़ाई में ताबड़तोड़ गोलीबारी, सोनू डॉन समेत दो घायल; देसी पिस्टल-कट्टा व 29 जिंदा कारतूस बरामद

    By Arun Kumar Gupta Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 11:15 AM (IST)

    रोहतास के अकोढ़ीगोला थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव में वर्चस्व को लेकर गोलीबारी हुई, जिसमें सोनू डॉन समेत दो युवक घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल से एक द ...और पढ़ें

    वर्चस्व की लड़ाई में ताबड़तोड़ गोलीबारी

    संवाद सूत्र, अकोढ़ीगोला (रोहतास)। थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव में मंगलवार की रात पूर्व के विवाद व वर्चस्व को लेकर गोलीबारी की घटना में दो युवक जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल ले गई। 

    वहीं घटनास्थल से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, फटा हुआ बैरल, 29 जिंदा कारतूस व 21 खोखा बरामद किया।

    दो दिन से चल रहा था विवाद 

    एसपी रौशन कुमार ने बताया कि पकड़िया निवासी विमलेश कुमार सिंह व महुआरी निवासी सोनू कुमार उर्फ सूर्या डॉन के बीच पूर्व से विवाद चला आ रहा है। जिसको लेकर न्यायालय में गवाही भी चल रही थी। दोनों के बीच फिर दो दिन से विवाद चल रहा था।

    मंगलवार की रात करीब ग्यारह बजे महुआरी निवासी सोनू कुमार उर्फ सूर्या ने अपने साथी नोखा थाना के कदवा निवासी राधा पासवान के साथ पकड़िया गांव पहुंचकर वर्चस्व के लिए विमलेश कुमार सिंह के साथ कहासुनी करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। जिसके बाद दोनों तरफ़ से फायरिंग शुरू हो गई। 

    गोलियों की तड़तड़ाहट सुन ग्रामीण सकते में

    दोनों तरफ की जा रही फायरिंग के दौरान रात में देर तक गोलियों की तड़तड़ाहट सुन ग्रामीण सकते में पड़ गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो गोली लगने से वहां सोनू कुमार व राधा पासवान घायल अवस्था में पड़े हुए थे। 

    घटना में शामिल आरोपी गिरफ्तार

    पुलिस तत्काल दोनों घायलों को उठाकर इलाज के लिए नारायण मेडिकल कॉलेज अस्पताल जमुहार ले गई। पुलिस ने घटना में शामिल कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। 

    उन्होंने बताया कि घायल सोनू कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है। वह पूर्व में कई आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। एसपी ने बताया कि घटना में शामिल विमलेश सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। जबकि घायल दोनों युवकों की स्थिति चिंताजनक देख पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए वाराणसी ले जाया गया है।