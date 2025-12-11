वर्चस्व की लड़ाई में ताबड़तोड़ गोलीबारी, सोनू डॉन समेत दो घायल; देसी पिस्टल-कट्टा व 29 जिंदा कारतूस बरामद

संवाद सूत्र, अकोढ़ीगोला (रोहतास)। थाना क्षेत्र के पकड़िया गांव में मंगलवार की रात पूर्व के विवाद व वर्चस्व को लेकर गोलीबारी की घटना में दो युवक जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों घायल युवकों को इलाज के लिए अस्पताल ले गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वहीं घटनास्थल से पुलिस ने एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्टल, फटा हुआ बैरल, 29 जिंदा कारतूस व 21 खोखा बरामद किया। दो दिन से चल रहा था विवाद एसपी रौशन कुमार ने बताया कि पकड़िया निवासी विमलेश कुमार सिंह व महुआरी निवासी सोनू कुमार उर्फ सूर्या डॉन के बीच पूर्व से विवाद चला आ रहा है। जिसको लेकर न्यायालय में गवाही भी चल रही थी। दोनों के बीच फिर दो दिन से विवाद चल रहा था।

मंगलवार की रात करीब ग्यारह बजे महुआरी निवासी सोनू कुमार उर्फ सूर्या ने अपने साथी नोखा थाना के कदवा निवासी राधा पासवान के साथ पकड़िया गांव पहुंचकर वर्चस्व के लिए विमलेश कुमार सिंह के साथ कहासुनी करते हुए गोलीबारी शुरू कर दी। जिसके बाद दोनों तरफ़ से फायरिंग शुरू हो गई।

गोलियों की तड़तड़ाहट सुन ग्रामीण सकते में दोनों तरफ की जा रही फायरिंग के दौरान रात में देर तक गोलियों की तड़तड़ाहट सुन ग्रामीण सकते में पड़ गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची, तो गोली लगने से वहां सोनू कुमार व राधा पासवान घायल अवस्था में पड़े हुए थे।