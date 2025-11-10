Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रोहतास में अब तक 1 करोड़ 80 लाख नकद जब्त, आचार संहिता उल्लंघन पर 15 FIR दर्ज

    By Dhanjay Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Mon, 10 Nov 2025 07:27 PM (IST)

    रोहतास जिले में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद विशेष अभियान में 1 करोड़ 80 लाख रुपये नकद जब्त किए गए। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर 15 प्राथमिकी दर्ज की गई हैं। विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में स्थैतिक निगरानी दल और व्यय प्रेक्षण प्रकोष्ठ ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त शराब और गांजा भी बरामद किया गया है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जनता से सहयोग मांगा है।

    prefferd source google
    Hero Image

    1 करोड़ 80 लाख नकद जब्त

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। गत माह छह अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब तक जिले में चलाए गए विशेष अभियान में 180.09 लाख रुपये नकद बरामद किया गया है। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन एवं निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए गठित स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) एवं व्यय प्रेक्षण प्रकोष्ठ द्वारा जिले में चलाए गए सतत अभियान में जिला प्रशासन को यह सफलता मिली है। जब्ती रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उल्लेखनीय जब्ती की गई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रिपोर्ट के अनुसार अब तक जिले में 180.09 लाख नगद, 144.68 लाख रुपये की शराब जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त 6772 ग्राम गांजा बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 4.39 लाख बताई जाती है। वहीं अन्य वस्तुओं एवं सामग्री की जब्ती का कुल मूल्य 9.43 लाख आंका गया है। 

    सर्वाधिक नगद जब्ती 31.75 लाख रुपये 

    सर्वाधिक नगद जब्ती 31.75 लाख रुपये तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती 87 संख्या में दर्ज किए गए हैं। यह कार्रवाई चेनारी, दिनारा, काराकाट, करगहर ,नोखा, डेहरी और सासाराम विधानसभा क्षेत्रएसएसटी एवं व्यय प्रकोष्ठ के संयुक्त प्रयास से की गई है। निर्वाचन व्यय प्रेक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर द्वारा बताया गया कि सभी टीमों को सतत सक्रिय रखा गया है तथा किसी भी प्रकार के अनधिकृत धन, सामग्री या प्रलोभन के उपयोग को रोकने हेतु सघन जांच अभियान जारी है। 

    जिला प्रशासन द्वारा चुनाव प्रक्रिया को स्वच्छ एवं निष्पक्ष बनाए रखने के लिए सहयोग करें तथा किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अवैध लेनदेन की सूचना तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष या संबंधित प्रकोष्ठ को दें।

    आचार संहिता उल्लंघन के 15 प्राथमिकी दर्ज 

    जिला निर्वाचन पदाधिकारी उदिता सिंह ने बताया कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने को ले प्रशासन प्रतिबद्ध है। जिले में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन के 15 प्राथमिकी दर्ज की गई है। 

    चेनारी में एक, सासाराम व नोखा में शून्य, करगहर, काराकाट व दिनारा में तीन-तीन, डेहरी में पांच प्रत्याशियों पर आचार संहिता की प्राथमिकी दर्ज की गई है।