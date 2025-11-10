रोहतास में अब तक 1 करोड़ 80 लाख नकद जब्त, आचार संहिता उल्लंघन पर 15 FIR दर्ज

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। गत माह छह अक्टूबर को विधानसभा चुनाव की घोषणा होने के बाद अब तक जिले में चलाए गए विशेष अभियान में 180.09 लाख रुपये नकद बरामद किया गया है। चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के प्रभावी अनुपालन एवं निर्वाचन व्यय पर निगरानी के लिए गठित स्थैतिक निगरानी दल (एसएसटी) एवं व्यय प्रेक्षण प्रकोष्ठ द्वारा जिले में चलाए गए सतत अभियान में जिला प्रशासन को यह सफलता मिली है। जब्ती रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में उल्लेखनीय जब्ती की गई है।

रिपोर्ट के अनुसार अब तक जिले में 180.09 लाख नगद, 144.68 लाख रुपये की शराब जब्त की गई है। इसके अतिरिक्त 6772 ग्राम गांजा बरामद की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 4.39 लाख बताई जाती है। वहीं अन्य वस्तुओं एवं सामग्री की जब्ती का कुल मूल्य 9.43 लाख आंका गया है।

सर्वाधिक नगद जब्ती 31.75 लाख रुपये सर्वाधिक नगद जब्ती 31.75 लाख रुपये तथा अन्य वस्तुओं की जब्ती 87 संख्या में दर्ज किए गए हैं। यह कार्रवाई चेनारी, दिनारा, काराकाट, करगहर ,नोखा, डेहरी और सासाराम विधानसभा क्षेत्रएसएसटी एवं व्यय प्रकोष्ठ के संयुक्त प्रयास से की गई है। निर्वाचन व्यय प्रेक्षण प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी, संयुक्त आयुक्त, राज्य कर द्वारा बताया गया कि सभी टीमों को सतत सक्रिय रखा गया है तथा किसी भी प्रकार के अनधिकृत धन, सामग्री या प्रलोभन के उपयोग को रोकने हेतु सघन जांच अभियान जारी है।