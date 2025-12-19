घना कोहरा और शीतलहर को लेकर रोहतास में रेड जोन घोषित, कोल्ड डायरिया के मरीज बढ़े

जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिले में शुक्रवार को भी ठंडा दिन रहा। सूर्य कोहरे की चादर में लिपटे रहे। लोग स्वेटर, टोपी समेत अन्य गर्म कपड़े पहने रहे। न्यूनतम तापमान आठ डिग्री रहा। चौक-चौराहों के अलावा दफ्तर, कोर्ट परिसर समेत अन्य सार्वजनिक स्थानों पर लोग अलाव जलाकर ठंड से बचने का काम किया।

घना कुहासा व अधिक ठंड के कारण रोहतास जिला को रेड जोन में शामिल किया गया है। अगले 48 घंटे तक घने कोहरे छाए व शीतलहर चलने की संभावना जताई जा रही है। मौसम को देखते हुए केंद्रीय विद्यालय समेत कुछ निजी स्कूलों ने संचालन समय में आंशिक रूप से बदलाव किया है, परंतु सरकारी विद्यालय पूर्व की तरह ही अभी संचालित करने का जिला प्रशासन व शिक्षा विभाग ने लिया है। यातायात पर भी कोहरे का प्रभाव मौसम को देखते हुए स्कूल संचालन के समय में बदलाव करने की मांग तेज होने होने लगी है। बच्चे कोहरे के बीच ठिठुरते हुए स्कूल जाने के लिए छह बजे से ही सड़क पर निकल गए थे। कोहरे का प्रभाव जनजीवन के अलावा यातायात पर भी दिखने को मिला।

ट्रेन परिचालन की गति धीमी रही। लंबी दूरी की अधिकतर ट्रेनें एक से पांच घंटे विलंब से सासाराम, डेहरी आनसोन समेत अन्य स्टेशनों पर पहुंची, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। ट्रेन के इंतजार में उन्हें घंटों प्रतीक्षालय में समय बिताना पड़ा।

कोल्ड डायरिया के मरीज की संख्या में बढ़ोतरी प्रशासनिक स्तर पर अभी तक न तो अलाव की व्यवस्था की जा सकी है न अस्थायी आश्रय स्थल की। अगले दो-तीन दिनों तक मौसम इसी तरह रहने की संभावना है। सरकारी समेत निजी हॉस्पिटल में कोल्ड डायरिया के मरीज की संख्या अधिक दिखने लगी है। ठंड को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सावधान रहने की अपील की है, ताकि ठंड से लोग बच सके।