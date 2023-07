Rohtas Crime: अमेजन सुपरवाइजर को बदमाशों ने कंपनी ऑफिस में घुसकर पीटा, सीसीटीवी कैमरे के कारण बच सकी जान

रोहतास के जक्खी बिगहा स्थित फाइव स्टार नामक होटल में चल रहे अमेजन कंपनी के डिलीवरी कार्यालय में मंगलवार को बदमाशों ने घूसकर सुपरवाइजर को लात-घूसे से पीटकर घायल कर दिया। मारपीट की इस घटना में सुपरवाइजर मनीष कुमार को गंभीर चोट आई है। मारपीट की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सुपरवाइजर को अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज कराया।

अमेजन सुपरवाइजर को बदमाशों ने कंपनी ऑफिस में घुसकर पीटा। जागरण

Your browser does not support the audio element.

संवाद सहयोगी, रोहतास: रोहतास के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के जक्खी बिगहा स्थित फाइव स्टार नामक होटल में चल रहे अमेजन कंपनी के डिलीवरी कार्यालय में मंगलवार को बदमाशों ने घूसकर सुपरवाइजर को लात घूसे से पीटकर घायल कर दिया। मारपीट की इस घटना में सुपरवाइजर मनीष कुमार को गंभीर चोट आई है। मारपीट की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल सुपरवाइजर को अनुमंडलीय अस्पताल में इलाज कराया। घायल सुपरवाइजर ने नगर थाना में लगभग 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट कर घायल करने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। क्या बोले पुलिस अधिकारी डेहरी नगर थाना के अपर थानाध्यक्ष सुभाष कुमार ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना के बारे में बताया जाता है कि लगभग 20 की संख्या में अज्ञात बदमाशों ने पहले होटल के रिसेप्शन काउंटर पर जाकर अमेजन कंपनी के कार्यालय के बारे में पूछा। सीसीटीवी ने बचाई सुपरवाइजर की जान उसके बाद होटल के नीचे अंडर ग्राउंड स्थित अमेजन कंपनी के डिलीवरी कार्यालय में घूसे और पार्सल की छटनी कर रहे कर्मी से सुपरवाइजर के बारे में जानकारी ली। इसके बाद कार्यालय में बैठे सुपरवाइजर को लात और घूस्से से पिटने लगे। तभी ऑफिस में कार्य कर रहे कर्मियों ने सुपरवाइजर को पिटते देख छुड़ाने लगे। कर्मचारियों ने बदमाशों को सीसीटीवी कैमरा का हवाला दिया, तब जाकर सुपरवाइजर की जान बच पाई।

Edited By: Mohit Tripathi