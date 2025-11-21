रोहतास में ब्रिटिश काल का कंबल उद्योग लुप्तप्राय, 80 वर्षीय बुनकर संभाले परंपरा की आख़िरी डोर

200 रुपये दिहाड़ी पर यहां काम करते हैं। उन्होंने बताया कि 70 के दशक में जब वे नवम वर्ग में थे, तब से यह कार्य कर रहे हैं।

90 के दशक के बाद इस उद्योग का पतन शुरू हो गया। इस उद्योग के पतन का कारण पानीपत से आयात होने वाला मशीन से बनाया हुआ फैंसी कंबल है। जिसमें आधुनिकता की चकाचौंध है।

कहते हैं लोग

यहां 200 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहा हूं। 70 के दशक में नवम वर्ग में पढ़ाई के साथ साथ कंबल बुनने के कार्य से जुड़ा हूं। जब तक इन बुढ़ी हड्डियों में जान है, यह कार्य करते रहेंगे।

दुलारचंद पाल, 70 वर्षीय बुनकर





उक्त उद्योग कभी इतना समृद्ध था कि सीजन में हाउसफुल का बोर्ड लग जाता था। यहां के कंबल देश के विभिन्न शहरों के साथ साथ नेपाल समेत विदेशों में भी निर्यात होता था। महिलाओं को चरखा पर सूत काटने का रोजगार मिलता था

उषा देवी



कंबल उद्योग के विलुप्त होने से रोजगार के लाले पड़ गए हैं। इस उद्योग से जुड़े मजदूर पलायन कर गए हैं। लोगों में बेरोजगारी बढ़ी है। यदि यह उद्योग पूर्व की भांति सक्रिय रहता, तो युवाओं को यहीं रोजगार मिलता है। सरकार के उदासीन रवैये से यह हाशिये पर चला गया है।

प्रहलाद भगत



यहां का कंबल उद्योग बस नाम का रह गया है। मजदूर का अभाव है। कम मजदूरी पर कोई काम करने को तैयार नहीं है। कंबल तैयार करने की लंबी प्रक्रिया में अधिक लागत आती है। कंबल बुनकर समिति की भूमि फंड के अभाव में परती पड़ी है।

सुरेश पाल, अध्यक्ष



