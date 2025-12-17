Language
    Bihar News: रोहतास में दो बाइकों में आमने-सामने की टक्कर, 4 युवकों की दर्दनाक मौत

    By Upendra MishraEdited By: Rajat Mourya
    Updated: Wed, 17 Dec 2025 07:27 PM (IST)

    बिहार के रोहतास जिले में दो बाइकों की आमने-सामने की टक्कर में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। यह घटना रोहतास में हुई, जिससे क्षेत्र में शोक की लहर है ...और पढ़ें

    अरुण कुमार, अकोढ़ी गोला (रोहतास)। आयरकोठा थाना क्षेत्र के ढेलाबाग मौना पथ बुधवार की शाम पर गोही गांव के समीप दो बाइकों की सीधी टक्कर में बाइक सवार चार युवकों की मौत हो गई। इस भीषण हादसे में एक बाइक में आग भी लग गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों युवकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया।

    पुलिस के अनुसाए, मृतक युवक डालमियानगर थाना क्षेत्र के प्रयाग बीघा निवासी उमा शर्मा के पुत्र विकास शर्मा व संजय तिवारी के पुत्र विकाश तिवारी, नासरीगंज थाना क्षेत्र के मांगितपुर निवासी लोहा शर्मा के पुत्र अनमोल शर्मा सहित एक युवक की हादसे में मौत हो गई।

    टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक टकराते ही एक बाइक में आग लग गई। उस पर दो युवकों की झुलसने से मौत हो गई, जबकि दो युवकों की गंभीर चोट लगने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार, एक बाइक जिसका नम्बर बीआर 24 एओ 8485 पर दो युवक सवार होकर अपने गांव मंगीतपूर सोहगी जा रहे थे। वहीं, दूसरी बाइक जिसका नम्बर बीआर 24 एएल 6239 पर दो युवक सवार होकर नासरीगंज से अपने घर डालमियानगर थाना क्षेत्र के प्रयाग बिगहा जा रहे थे।

    तभी गोही गांव के समीप दोनों बाइक की आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। देखते ही देखते एक बाइक में आग लग गई। दोनों बाइक पर सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों से मिली

    दुर्घटना की खबर सुनते ही आयरकोठा पुलिस मौके पर पहुंची और चारों युवकों के शव को कब्जे में लेकर पंचनामा करते हुए पोस्टमार्टम कराने के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेज दिया है।