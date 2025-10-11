Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Rohtas News: बहुआरा तालाब में फेंके हुए मिले 400 आधार कार्ड, जानें क्या है पूरा मामला

    By Dhanjay Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 08:58 PM (IST)

    रोहतास जिले के बहुआरा आहर में लगभग 400 आधार कार्ड फेंके हुए पाए जाने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने आधार कार्डों के दुरुपयोग होने की आशंका जताई है। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये आधार कार्ड यहां कैसे पहुंचे।

    prefferd source google
    Hero Image

    तालाब के पास पड़ा हुआ आधार कार्ड। (जागरण)

    संवाद सूत्र, दावथ (रोहतास)। स्थानीय थाना क्षेत्र के बहुआरा गांव के आहर में आधार कार्ड फेंका दिखा। आहर में फेंके मिले आधार कार्ड की सूचना पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में तेजी से फैल गई।

    डाकपाल और डाक सेवक सहित विभाग की इस घोर लापरवाही पूर्ण कार्य को लेकर लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। कई नौजवानों ने विभाग के अधिकारियों और कर्मियों के विरुद्ध काफी खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया।

    ग्रामीण विकास कुमार के अनुसार व अल सुबह आहर की ओर जा रहे थे कि अचानक उनकी नजर आहर की छोटी की पाइप के पास पानी में गई, जहां लगभग 400 लोगों का आधार कार्ड लिफाफा में पैक था और डाक विभाग से आता है, फेंका हुआ मिला।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उसके बाद उन्होंने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। सूचना पाकर आधार कार्ड से वंचित लोग उस जगह पर पहुंचकर अपना-अपना आधार कार्ड खोजने लगे, जिसमें बहुआरा गांव के अजीत राम, खुशबू कुमारी, खुशी लाल कुमार, सुमन कुमार, मुन्ना राम, सीता देवी, इटवां गांव के पंकज कुमार, दीपक कुमार, राजू राम, इंदु कुमारी सहित अनेक गांवों के सैकड़ों लोग अपना अपना आधार कार्ड खोज कर डाक विभाग को कोसते हुए अपने अपने घर लौट गए।

    ग्रामीण राघवेंद्र सिंह ने बताया कि इस क्षेत्र से काफी संख्या में लोग अपना-अपना आधार कार्ड सेंटर पर बनवाने के लिए आवेदन कर काफी दिनों से इंजतार में थे कि डाक विभाग द्वारा उसे पहुंचाया जाएगा।

    अब उन सभी का आधार डाक घर से मिलने के बजाए आहर के पास से मिला। ग्रामीण राकेश रंजन चौधरी के अनुसार आहर में आधार कार्ड मिलने के बाद ग्रामीणों को यहां पदस्थापित डाकपाल प्रीति कुमारी व डाकिया के प्रति काफी रोष व्याप्त है। इनके विरूद्ध कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

    ग्रामीणों की सूचना पर डाक विभाग बिक्रमगंज के कर्मियों द्वारा उक्त गांव पहुंचकर लगभग 200 से अधिक ग्रामीणों की लिखित शिकायत लेकर और अपने तरफ से प्राप्ति का कागजात तैयार कर बिक्रमगंज ले गए।

    इस संबंध में डाक इंस्पेक्टर अमित कुमार ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर विभाग के दो कर्मी वहां पहुंचकर ग्रामीणों द्वारा अपने अपने आधार कार्ड ले जाने के बाद बचे हुए लगभग 200 से अधिक आधार कार्ड को पैकेट में बंद कर बिक्रमगंज कार्यालय लाए हैं। मामले में संज्ञान ले लिया गया है।