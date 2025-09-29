रोहतास में सुविधाओं का विस्तार, जल्द बनेगा 19 विवाह मंडप और 49 पंचायत सरकार भवन

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोहतास जिले को कई सौगातें दी हैं। जिले के 10 प्रखंडों में कन्या विवाह मंडप योजना के तहत 19 विवाह मंडपों का उद्घाटन होगा जिसके लिए 95 लाख की राशि आवंटित की गई है। साथ ही 16 प्रखंडों में 49 पंचायत सरकार भवनों का भी उद्घाटन किया जाएगा जिससे ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर ही सरकारी सेवाएं मिल सकेंगी।

राम अवतार चौधरी, डेहरी आनसोन (रोहतास)। विधानसभा चुनाव से पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार रोजाना बिहारवासियों को रोज नया नया तोहफा दे रहे है। इस क्रम में एक अक्टूबर को मुख्यमंत्री रोहतास जिले में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अंतर्गत विवाह मंडप के निर्माण के लिए जिला के 10 प्रखंडों के 19 पंचायतों में विवाह मंडप भवन उद्घाटन किया जाना है। इसमें दिनारा प्रखंड के तेनुअज, सराव, करगहर प्रखंड के बकसढ़ा, सेमरी, अररुआ, खरारी, बसडीहा, कोचस प्रखंड के कंजर, लहेरी, डेहरी प्रखंड के मझियांव, तिलौथू प्रखंड के केरपा, नौहट्टा प्रखंड के पंडुका चेनारी प्रखंड के उगहनी, नरैना, पेवन्दी, नारायणपुर, रोहतास प्रखंड के तेलकप, राजपुर प्रखंड के राजपुर, बिक्रमगंज प्रखंड के मरौना को कुल 95 लाख की राशि आवंटित की गई है। जिसका शिलान्यास किया जाएगा।

वहीं जिला के 16 प्रखंड अंतर्गत सूर्यपुरा, तिलौथू, रोहतास, कोचस, करहगर, चेनारी, शिवसागर, डेहरी, अकोढ़ीगोला, बिक्रमगंज, सूर्यपुरा, काराकाट, नासरीगंज, दिनारा, नौहट्टा, नोखा, सासाराम अंतर्गत 49 पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन किया जाना है। इनमें सूर्यपुरा प्रखंड के अगरेड़कला, शिवोबहार, तिलौथू प्रखंड के केरपा, तिलौथू पश्चिम, रमडिहरा, इंद्रपुरी, रोहतास प्रखंड के नावाडीह, समहुता, कोचस प्रखंड के सरैया, कुछिला, नौवा, गारा, करहगर प्रखंड के रीवां, करहगर, सेमरी, शाहमल खैरा, चेनारी प्रखंड के फुलवरिया, पेबंदी, खुरमाबाद शामिल है।

शिवसागर प्रखंड के सोनहर, डेहरी प्रखंड के गंगौली, जमुहार (तेंदुआ दुसाधी) , भैंसहा, अकोढ़ीगोला प्रखंड के मुड़ियार, बिक्रमगंज प्रखंड के मोहनी, काराकाट प्रखंड के बूढ़वल, बेनसागर, ससिकरियां, नवादा (जयश्री), बाराडीह, किरही शामिल है। नासरीगंज प्रखंड के मंगराव, परियां, पवनी, पंडुरी, पोखराहा, डेहरी, बिक्रमगंज प्रखंड के घुसिया खुर्द, जोन्ही, दिनारा प्रखंड के जमरोढ, करंज, सैसर, नौहट्टा प्रखंड के तियरा खुर्द, नोखा प्रखंड के सोतवा, मौदहा, कुरी, सासाराम प्रखंड के धौडाड, मोकर, करूप पंचायतों में पंचायत सरकार भवन का निर्माण होना है।