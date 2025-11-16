Language
    RJD नेता ने पीएम नरेन्‍द्र मोदी के नेतृत्‍व को बताया जादुई, CM नीतीश पर क्‍या बोल गए?

    By Upendra Mishra Edited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 16 Nov 2025 08:54 PM (IST)

    Bihar Politics: राजद नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को जादुई बताया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन की भी सराहना की है।  

    डेहरी से राजद के प्रत्‍याशी गुड्डू चंद्रवंशी ने की पीएम मोदी की सराहना। जागरण

    संवाद सहयोगी, डेहरी आनसोन (रोहतास)। डेहरी विधानसभा के राजद प्रत्याशी गुड्डू चंद्रवंशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (PM Narendra Modi and CM Nitish) की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं।

    विधानसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने कहा कि परिणामों को मैं जनादेश के रूप में स्वीकार करता हूं। हार कर भी हमारी जीत हुई है।

    मतदाताओं ने यह साफ संदेश दे दिया है कि अब राजनीति परिवारवाद की नहीं, सुशासन और शिक्षा की होगी। कुछ लोगों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया।

    वादे निभाने का करूंगा प्रयास 

    इसी वजह से आज हमारे नेता तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) चिंतित हैं। विधानसभा की जनता से मैंने जो वादे किए थे, उसे निभाने का प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा। बिहार ने सुशासन की सरकार चुनी है, हम उसका सम्मान करते हैं। 

    राजद नेता ने कहा कि यह जीत हमारे प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे मजबूत नेता नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व और उनके जादुई नेतृत्व का कमाल है।

    नीतीश के सुशासन पर जनता का भरोसा

    जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन को खुले दिल से अपनाया है। इस विजय का सबसे बड़ा कारण एनडीए की अटूट एकता है।

    उनके सभी पांच पांडवों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा और जनता ने भरपूर समर्थन देकर इस एकता को विजय की शक्ति में बदल दिया। यह जीत बिहार की जनता की है।

    यह जीत विकास और सुशासन के संकल्प की है। बिहार की युवा शक्ति, मातृ शक्ति और सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं। मुझे जो अपार प्यार दिया वह मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जनता की आवाज बनकर, हम और मजबूती से वापस लौटेंगे।

    गुड्डू चंद्रवंशी को डेहरी सीट पर 68,054 मत प्राप्‍त हुए। लोजपा आर के प्रत्‍याशी राजीव रंजन सिंह ने उन्‍हें 35,968 मतों के अंतर से पराजित किया। चिराग की पार्टी के प्रत्‍याशी राजीव रंजन सिंह की झोली में 104022 मत पड़े। 