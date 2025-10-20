Bihar Election 2025: सासाराम में नामांकन के बाद राजद प्रत्याशी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, क्या है पूरा मामला?  

जागरण संवाददाता, सासाराम/रोहतास। नामांकन के अंतिम दिन सोमवार को अनुमंडल कार्यालय में नामांकन पर्चा भरने के बाद सासाराम विधानसभा क्षेत्र के महागठबंधन के राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साह को गिरफ्तार कर लिया गया है। कयास लगाया जा रहा है कि किसी मामले में राजद प्रत्याशी के खिलाफ कोई वारंट होने के आधार पर गिरफ्तारी की गई है। हालांकि एसपी रोहतास रौशन कुमार ने राजद उम्मीदवार को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, इसका खुलासा नहीं कर पाए है।

बताते चले कि‌ वर्ष 2010 के चुनाव में सत्येंद्र साह ने कांग्रेस (जे ) के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे । वर्ष 2010 के चुनाव में सत्येंद्र साह को छह हजार से अधिक वोट आए थे। वहीं लगभग तीन वर्ष पूर्व सत्येंद्र साह ने अपनी पत्नी को नगर निगम सासाराम से मेयर का चुनाव लड़ाया था।

बताया जाता है कि डेढ़ दशक पूर्व सत्येंद्र साह के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। नामांकन के दौरान अनुमंडल कार्यालय परिसर भारी संख्या में पुलिस बल और अधिकारियों की तैनाती को देखते हुए इस बात का कयास लगाया जा रहा था।