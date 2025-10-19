Language
    करोड़पति होने के बावजूद कर्जदार हैं करगहर से जसुपा प्रत्याशी रितेश पांडेय, पहनते हैं 1 लाख की सोने की चैन

    By Dhanjay Kumar Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 19 Oct 2025 06:16 PM (IST)

    सासाराम में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के हलफनामे जारी किए गए हैं। करगहर क्षेत्र से जन सुराज नेता रितेश पांडेय, जो एक भोजपुरी स्टार भी हैं, करोड़पति हैं। उनकी संपत्ति 2 करोड़ 29 लाख से अधिक है, लेकिन उन पर लाखों का कर्ज भी है। उनकी आय का मुख्य स्रोत गायन और अभिनय है, और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है।

    करोड़पति हैं जसुपा प्रत्याशी रितेश पांडेय। (जागरण)

    जागरण संवाददाता, सासाराम (रोहतास)। जिले में 11 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव का नामांकन सोमवार को समाप्त हो जाएगा। अबतक जिन अभ्यर्थियों द्वारा नामजदगी का पर्चा दाखिल किया गया है, उनका हलफानामा (शपथ पत्र) भी निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है ताकि हर कोई होने वाले अपने विधायक (नेताजी) के बारे में जान सके।

    हाट सीटों में शामिल जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र से पहली बार चुनावी मैदान में उतरे भोजपुरी स्टार और जन सुराज नेता रितेश पांडेय करोड़पति हैं। अपने हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 2 करोड़ 29 लाख 65 हजार रुपये बताई है।
    पिछले पांच सालों में उनकी कमाई 24 लाख 86 हजार 180 रुपये रही है। वे 12वीं पास हैं।

    उनके पास 50 हजार नगद जबकि उनकी पत्नी वैशाली पांडेय के पास 40 हजार नगद है। दोनों के बैंक खातों में लगभग 49.95 लाख जमा है।

    जसुपा प्रत्याशी के पास 1,15,000 कीमत की सोने की चेन है, जबकि उनकी पत्नी के पास 2,15,000 कीमत के आभूषण हैं। उन पर 51,51,554 का होम लोन और 58,35,186 का कार लोन है। उनकी कुल संपत्ति में 40 लाख की कृषि भूमि और लगभग 54.82 लाख की गैर-कृषि भूमि शामिल है।

    इसके अलावा उनके पास आवासीय भवन (वाराणसी और विरासत में प्राप्त संपत्ति) भी हैं। उन्होंने अपनी आय का मुख्य स्रोत गायकी और अभिनय को बताया है। रितेश पांडेय शपथ पत्र के अनुसार रितेश रंजन के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है, उन्हें किसी भी आपराधिक प्रकरण में दोषी सिद्ध नहीं किया गया है और उनका रिकॉर्ड शून्य है।

    उनकी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं (इंटरमीडिएट) बताई गई है। वे 2008–09 में सीओएमओडी लोचन, शिवपुर, वाराणसी से पूरी की थी।