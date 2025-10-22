Bihar Election 2025: काराकाट से दो और दिनारा से एक प्रत्याशी का नामांकन हुआ रद, जानिए क्या है वजह?

संवाद सहयोगी, रोहतास। बिक्रमगंज अनुमंडल कार्यालय में काराकाट और दिनारा विधानसभा के नामांकन का संवीक्षा हुआ। संवीक्षा के दौरान काराकाट से दो अभ्यर्थियों का नामांकन त्रुटि रहने के कारण रद हो गया, जबकि दिनारा में एक अभ्यर्थी का नामांकन रद हुआ। नाम निर्देशन प्रपत्र संवीक्षा के बाद काराकाट में 13 प्रत्याशी रहेंगे। नाम वापसी के बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि कितने प्रत्याशी मैदान में रहेंगे।

काराकाट विधानसभा क्षेत्र से इंडी गठबंधन से भाकपा माले के प्रत्याशी अरुण सिंह, एनडीए से महाबली सिंह, जन सुराज से योगेंद्र सिंह, बसपा से वंदना राज, स्वतंत्र प्रत्याशी मंटू चौधरी, अमित उपाध्याय, अमित कुमार मिश्रा, मो इरशाद खां, निर्मल शर्मा, वंशीधर सिंह, अयोध्या राम, ज्योति सिंह, अरुण सिंह का नामांकन संवीक्षा के बाद स्वीकृत किया गया।

संवीक्षा के बाद अनुमंडल पदाधिकारी सह काराकाट विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी प्रभात कुमार ने बताया कि निर्दलीय अभ्यर्थी उपेन्द्र कुमार सिंह और विनय कुमार का नामांकन त्रुटि के कारण अस्वीकृत हो गया। दिनारा विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी संतोष कुमार ने बताया कि दिनारा विधानसभा क्षेत्र से कुल 15 लोगों ने नामांकन किया था।