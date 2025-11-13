Nokha vidhan sabha Chunav Result: नोखा विधानसभा सीट पर 2 पार्टियों के बीच मुकाबला, क्या फिर आरजेडी की अनीता देवी रहेंगी आगे

डिजिटल डेस्क, नोखा: बिहार की नोखा विधानसभा सीट कराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। नोखा विधानसभा से साल 2020 में आरजेडी की अनीता देवी लगातार दूसरी बार विधायक बनी थीं। बता दें, बिहार विधानसभा के चुनाव कुल 243 सीटों पर संपन्न करवाए गए हैं। बिहार विधानसभा 2025 की नोखा विधानसभा से इस बार दो बार एमएलए अनीता देवी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी (RJD) और जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नागेंद्र चंद्रवंशी (JDU) के बीच टक्कर है। बता दें, बिहार (Nokha vidhan sabha Election Result 2025) का रिजल्ट कल यानी 14 नवंबर को जारी किया जाएगा। अब देखना यह दिलस्चप रहेगा कि क्या इस बार भी आरडेजी की अनीता देवी नोखा विधानसभा से बाजी मारती हैं।