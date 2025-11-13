Nokha vidhan sabha Chunav Result: नोखा विधानसभा सीट पर 2 पार्टियों के बीच मुकाबला, क्या फिर आरजेडी की अनीता देवी रहेंगी आगे
विधानसभा क्षेत्र में दूसरे चरण में चुनाव संपन्न करवाए गए थे। बिहार विधानसभा (Nokha election Result) का रिजल्ट कल यानी 14 नवंबर को जारी कर दिया जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प रहेगा क्या इस बार भी आरजेडी की प्रत्याशी इस रेस में सबसे आगे रहती हैं।
डिजिटल डेस्क, नोखा: बिहार की नोखा विधानसभा सीट कराकाट लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली कॉनस्टुएंसी है। नोखा विधानसभा से साल 2020 में आरजेडी की अनीता देवी लगातार दूसरी बार विधायक बनी थीं। बता दें, बिहार विधानसभा के चुनाव कुल 243 सीटों पर संपन्न करवाए गए हैं। बिहार विधानसभा 2025 की नोखा विधानसभा से इस बार दो बार एमएलए अनीता देवी राष्ट्रीय जनता दल पार्टी (RJD) और जनता दल यूनाइटेड पार्टी के नागेंद्र चंद्रवंशी (JDU) के बीच टक्कर है। बता दें, बिहार (Nokha vidhan sabha Election Result 2025) का रिजल्ट कल यानी 14 नवंबर को जारी किया जाएगा। अब देखना यह दिलस्चप रहेगा कि क्या इस बार भी आरडेजी की अनीता देवी नोखा विधानसभा से बाजी मारती हैं।
दो पार्टी के बीच कड़ी टक्कर
इस बार बिहार विधानसभा चुनाव नोखा विधानसभा से आरजेडी की उम्मीदवार अनीता देवी और जेडीयू के उम्मीदवार नागेंद्र चंद्रवंशी के बीच कड़ा मुकाबला है। बता दें, पिछली बार भी इन दोनों के बीच मुकाबला था, जिसमें आरजेडी की अनीता देवी ने नागेंद्र चंद्रवंशी को कुल 17672 वोटों से हराया था।
11 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, चुनाव Nokha election Result
बिहार विधानसभा चुनाव में नोखा विधानसभा सीट पर कुल 11 प्रत्याक्षी खड़े हैं। इसके अलावा, इलेक्शन कमीशन की ओर से कुल 18 उम्मीदवारों को स्वीकृति दी गई थी। बता दें, नोखा विधानसभा का चुनाव दूसरे फेज में पूरा किया गया है।
रघुनाथ प्रसाद शाह पहले विधायक
साल 1951 में हुए पहले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के रघुनाथ प्रसाद शाह नोखा विधानसभा क्षेत्र में पहले विधायक बने थे।
