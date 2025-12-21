रोहतास में अतिक्रमण पर प्रशासन का कड़ा प्रहार, बुलडोजर से ध्वस्त किए अवैध निर्माण
रोहतास जिले के नोखा नगर परिषद क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस अभियान में जेसीबी की मदद से कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अधिकारि ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, नोखा (रोहतास)। स्थानीय नगर परिषद के शहरी क्षेत्र में शनिवार को प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरु किया गया।
अभियान की शुरुआत नोखा डग से शुरु किया गया, जिसमें जेसीबी लगाकर कई जगहों को ध्वस्त कर अतिक्रमण मुक्त किया गया। मात्र तीन सौ मीटर अतिक्रमण सफाई करने में तीन घंटे लग गए।
अधिकारियों के अनुसार सरकार द्वारा न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। सीओ मधुसूदन चौरसिया ने कहा की इस बार कोई अतिक्रमणकारी बचने नहीं जा रहा है।
कानून के तहत चिह्नित लोगों पर करवाई होगी। यह अभियान अगले 23 तारीख तक चलेगा। नोखा मुख्य बाजार व स्टेशन रोड में अतिक्रमण के खिलाफ युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाएगा।
फुटपाथी दुकानदारों के अनुसार इस अभियान के कारण सैकड़ों की संख्या में जीविकाेपार्जन कर रहे लोग बेरोजगार हो गए हैं। उनके समक्ष भूखमरी की स्थिति आ सकती है। हालांकि, बहुत दिनों से एक झोपड़ी मे रह रही अनाथ को कार्रवाई से मुक्त रखा गया।
अंचलाधिकारी के निर्देश पर उक्त महिला को दुकान से खाना मंगाकर खिलाया गया। प्रशासन की इस पहल को लोगों ने काफी सराहा। प्रशासन की कार्रवाई से बचने के लिए शुक्रवार और शनिवार को 70 प्रतिशत दुकानदारों ने सरकारी जमीन से अपना अतिक्रमण स्वयं हटा लिया था।
शनिवार को दिन भर इस घटनाक्रम को देखने के लिए लोगो की भीड़ जुटी रही। अभियान में नगर परिषद ईओ डॉ. सुजीत कुमार, बीडीओ शेफाली, थानाध्यक्ष दिनेश मालाकार, धर्मपुरा थानाध्यक्ष राकेश कुमार, सिसिरता ओपी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार समेत अन्य मौजूद थे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।