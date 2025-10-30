भितरघात की आग में झुलसते दिग्गज, नए योद्धा मुद्दों की तलवार भांज रहे!

उदय पाण्डेय, राजपुर (रोहतास)। विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है। वैसे वैसे नोखा विधानसभा में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ने लगी है। चुनावी रण में ताल ठोक रहे दल व निर्दलीय उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ चुनावी दौरा के दौरान गांव में पहुंच मतदाता को सब्जबाग दिखा अपने पक्ष में रिझाने लगे हैं।

दल व प्रत्याशी से नाखुश चल रहे लोगों का मान-मनौव्वल होने लगा है। लेकिन मन है कि मानता नहीं ।जिसे ले चुनावी अखाड़े में एक दुसरे से दो दो हाथ करने के लिए उतरे प्रत्याशी के माथे से पसीना छुटने लगा है।चाय की दुकान हो या गांव की चौक चौराहे वहां पर बैठे लोग एक दूसरे को हराने व जिताने का गुणा गणित समझा रहे है।

भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात अपने ही दल के नेता व कार्यकर्ता घात प्रतिघात का खेल खेलने लगे हैं। जिसे ले इस बार नोखा विधानसभा का चुनाव काफी दिलचस्प दिखने लगा है । इस बार नए लडाके भी मैदान में कूद लोगों के बीच भ्रष्टाचार, पलायन, बेरोजगारी जैसे मुद्दों की बात कर मतदाता को अपने पक्ष में करने पर उतारू हैं।

नए लड़ाके पुराने दिग्गजों के अंदर चल रहे अंतर्कलह व भितरघात का लाभ उठाने को ले एड़ी चोटी की जोर लगा रहे हैं। पुराने धुरंधर जितना चिंतित नए लड़ाके से नहीं हैं उससे अधिक अपने ही दल के लोगों से परेशान हैं।