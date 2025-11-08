Language
    'NDA का संकल्प पत्र कागज का दस्तावेज नहीं, भीष्म प्रतिज्ञा है', रोहतास में बोले राजनाथ सिंह

    By Parth Sarthi Pandey Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:28 PM (IST)

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बिक्रमगंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। उन्होंने नीतीश कुमार की प्रशंसा की और राजद के वादों को छलावा बताया। उन्होंने जातिगत जनगणना और ऑपरेशन सिंदूर पर भी बात की और एनडीए के पक्ष में मतदान करने की अपील की।

    मंच से जनता को संबोधित करते राजनाथ सिंह। (जागरण)

    संवाद सहयोगी, बिक्रमगंज (रोहतास)। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। यह बात मैं नहीं बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक प्रथम चरण के मतदान सम्पन्न होने के बाद कह रहे हैं।

    रक्षा मंत्री शनिवार को बिक्रमगंज के राजीव गांधी मैदान में आयोजित एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, इसके बावजूद उन पर एक भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है।

    उन्होंने कहा कि एनडीए का घोषणा पत्र सिर्फ कागज का दस्तावेज नहीं है बल्कि वह भीष्म प्रतिज्ञा है। हमलोग उसे संकल्प पत्र मानते हैं और एक एक वादे को पूरा करते हैं। उन्होंने राजद के प्रत्येक परिवार से एक सरकारी नौकरी को छलावा बताया और कहा कि यह सम्भव ही नहीं है।

    उन्होंने बिना राहुल गांधी के नाम लिए कहा कि कांग्रेस के एक नेता अनाप सनाप, अनर्गल और अनावश्यक बात करते हैं। वे कहते हैं कि वोट चोरी हो रहा है। उन्होंने उपस्थित लोगों से पूछा कि आपका नाम मतदाता सूची में है कि नहीं।

    ये लोग सच बोलकर राजनीति नहीं करते

    उन्होंने कहा कि ये लोग सच बोलकर राजनीति नहीं करते। जातिगत जनगणना मुद्दे पर कहा कि कांग्रेस हक देने की बात करती है और एक पद नेता विरोधी दल का रिक्त हुआ और अवसर मिला तो खुद बन गए जबकि भाजपा ने अतिपिछड़ा को प्रधानमंत्री और आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया।

    एनडीए के अलावा कोई दल नहीं जो सबको अवसर देता है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा करते हुए कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा, इसके बावजूद भारत ने आतंकियों को मारा जिनकी संख्या 3 डिजिट में है। हम अनावश्यक किसी को दंडित नहीं करते। जिन मोहि मारे, ते मैं मारे।

    उन्होंने उपस्थित लोगों से एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील किया। इससे पूर्व राजनाथ सिंह को यहां पहुंचने पर एनडीए नेताओं ने भव्य स्वागत किया। सभा की अध्यक्षता जदयू के जिलाध्यक्ष बृंदा चंद्रवंशी और संचालन भाजपा नेता डॉ. मनीष रंजन ने किया। सभा को पूर्व विधायक राजेश्वर राज ने भी संबोधित किया।

    इस अवसर पर यूपी सरकार के मंत्री सतीश शर्मा, राजेश्वर सिंह, मदन प्रसाद वैश्य, अनंत कुमार गुप्ता, जगनारायण सिंह, प्रो सुरेश तिवारी आदि थे।