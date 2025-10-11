रोहतास में RJD विधायक की ग्रामीणों से भिड़ंत, युवक को चलती गाड़ी से फेंकने का आरोप

संवाद सहयोगी, डेहरी ऑन सोन (रोहतास)। विधानसभा चुनाव आते ही जनप्रतिनिधि अपने-अपने क्षेत्र का दौरा कर जनता के बीच जा रहे हैं। साथ ही अपने पांच साल के कार्यकाल में किए गए क्षेत्र के विकास से जनता को अवगत करा रहे हैं।

वहीं, डेहरी विधानसभा क्षेत्र के शिवपुर एवं अहरा गांव से शनिवार को कार्यक्रम कर लौट रहे राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह का चिलबिला गांव के ग्रामीणों द्वारा काली मंदिर के पास स्वागत किया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि वहां विधायक ने काली मंदिर में दर्शन करने जाने से मना कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने कहा कि आप 5 साल में पहली बार गांव आए हैं। इस बात को लेकर ग्रामीण एवं विधायक समर्थकों के बीच विवाद हो गया, जिसमें चिलबिला गांव निवासी विंध्याचल वर्मा के पुत्र राहुल कुमार को विधायक समर्थकों व बॉडीगार्ड गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे।

इस बीच ग्रामीणों के हल्ला हंगामा के बाद समर्थकों पर राहुल को गाड़ी से फेंकने का आरोप लगाया गया है, जिसमें राहुल को चेहरे और कान में चोट आई है। इस मामले में जख्मी राहुल कुमार ने बताया कि विधायक के दोनों बॉडीगार्ड के अलावा वीरेंद्र गुप्ता, वीरेंद्र यादव एवं 15 अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी के लिए आयरकोठा थाना में आवेदन दिया गया है। मामले की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे आयरकोठा थानाध्यक्ष शिवम कुमार ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया है।