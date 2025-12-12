Language
    कोचिंग से लौट रही 11 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या, सड़क पर फेंका शव

    By Humayan Husain Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 06:06 PM (IST)

    रोहतास जिले के नासरीगंज थाना क्षेत्र में एक 11 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई। बच्ची का शव गांव के पास एक गली में मिला। पुलिस ने म ...और पढ़ें

    मासूम से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या

    संवाद सूत्र,नासरीगंज (रोहतास)। थाना क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार की रात 11 वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म के बाद दरिंदों ने उसकी नृशंस हत्या कर दी। गांव के समीप पक्की गली में शव फेंक दिया। डॉग स्क्वायड और फोरेंसिक जांच टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर जांच की है। 

    घटना को लेकर स्वजनों व ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को सदर अस्पताल सासाराम में चार डाक्टरों की टीम द्वारा पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने शव स्वजनों को सौंप दिया।

    गांव के ही एक कोचिंग में भी पढ़ने जाती थी

    स्वजनों ने बताया कि बच्ची कक्षा छह की छात्रा थी तथा गांव के ही एक कोचिंग में भी पढ़ने के लिए जाती थी। उस कोचिंग से डेढ़ सौ मीटर दूरी पर उसका छोटा भाई सागर कुमार भी पढ़ने के लिए साथ में आता जाता था। 

    घटना की रात साढ़े सात बजे वह अभी अपने भाई के कोचिंग पर पहुंची भी नहीं थी कि रास्ते में हैवानों ने उसे पकड़कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। शव को गांव के बीच सड़क पर फेंक दिया। रात लगभग आठ बजे उसी रास्ते से गुजर रहे ग्रामीणों ने बच्ची के बेहोश पड़े होने की जानकारी स्वजनों को दी। 

    रात से सुबह तक जांच में जुटी रही पुलिस

    सूचना पर पहुंचे पिता व अन्य स्वजन उसे उठाकर निजी क्लीनिक में ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंचे एसपी रौशन कुमार, बिक्रमगंज के एएसपी संकेत कुमार, थानाध्यक्ष नासरीगंज अविनाश कुमार, अंचल इंस्पेक्टर कुणाल कृष्ण, राजपुर, कछवां, दरिहट, बघेला व काराकाट थाना की पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंच रात से सुबह तक जांच में जुटी रही। 

    घटना स्थल पर एफएसएल की टीम भी जांच को पहुंची। इस संबंध में पुलिस ने गुरुवार की रात एक कोचिंग शिक्षक समेत तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में ले गई, जिसमें पूछताछ के बाद दो लोगों को छोड़ दिया गया है, जबकि रामदेव को अभी अपने अभिरक्षा में रखी है। 

    कुछ लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

    पुलिस ने घटना स्थल के समीप एक गली से किशोरी का फेंका गया टोपी, कलम, कॉपी, किताब, चप्पल आदि बरामद किया है। शव मुंह के बल पलटा हुआ था। एसपी के अनुसार घटना की जांच गहनता से की जा रही है। डॉग स्क्वाड, एफएसएल व मेडिकल बोर्ड की टीम ने जांच प्रक्रिया पूरी कर ली है। 

    पूछताछ के लिए कुछ लोगों को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है, अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। किशोरी के पिता ने अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी कराई है। घटना के बाद गांव में कोहराम मचा है। स्वजन इसकी सीबीआई से जांच कराने व बेटी को शीघ्र न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। 

    सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. बीके पुष्कर ने बताया कि डॉ. सौरभ कुमार, डॉ. मनोज कुमार, डॉ. मनीष कुमार व डॉ. राजेश कुमार चौधरी की संयुक्त टीम का गठन कर पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट जल्द ही पुलिस को सौंप दी जाएगी।