Rohtas News: कोलकाता-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर अब नहीं है जाम, पानी सूखने की वजह से मिली राहत

रोहतास के डेहरी आन-सोन में कोलकाता-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भीषण जाम लगा जो सात घंटे तक चला। सिक्स लेन और फ्लाईओवर निर्माण की धीमी गति और बाढ़ के कारण यात्रियों को भारी परेशानी हुई। बच्चे भूख-प्यास से व्याकुल रहे। अधूरा फ्लाईओवर निर्माण और डायवर्सन कीचड़ में बदलने से स्थिति और खराब हो गई।

संवाद सहयोगी, सासारम (रोहतास)। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर डेहरी से शिवसागर तक गत दो दिनों से लगा जाम बुधवार को सामान्य रहा। वाहनों का परिचालन सुचारू रहा। इस मार्ग पर छह लेन की सड़क निर्माण किए जाने के कारण जगह-जगह डायवर्सन बनाया गया है। जहां भारी बारिश के कारण जल जमाव से आवागमन असामान्य हो गया था। अब पानी सूखने के कारण आवागमन भी सामान्य हो रहा है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बता दें कि दो पर सिक्स लेन व फ्लाईओवर निर्माण कार्य की धीमी गति एवं जिले में आई बाढ़ के कारण डेहरी ऑन सोन से शिवसागर तक सोमवार की भोर से लगभग सात घंटे तक महाजाम की स्थिति बनी रही। यात्री वाहनों पर सवार बच्चे भूख प्यास से बिलबिलाते रहे।

बताते चलें कि ताराचंडी धाम से लेकर शिवसागर के बीच राजमार्ग पर अधूरा पड़ा फ्लाईओवर निर्माण कार्य एवं डायवर्सन भारी वर्षा के कारण कीचड़ का रूप ले चुका है, जिससे भारी वाहन बड़े-बड़े गड्ढे और मिट्टी में फस जा रहे हैं।

एनएचएआइ प्रशासन ने राजमार्ग पर फ्लाईओवर एवं सिक्स लेन निर्माण कार्य का काम सोमा रूडीज को दिया है। जिसके द्वारा फ्लाई ओवर एवं मरम्मत का कार्य 30 सितंबर 2024 तक ही पूरा किया जाना था। मगर अभी भी निर्माण कार्य 50 प्रतिशत तक ही पूरा किया जा सका है। अधूरा निर्माण कार्य और डायवर्सन की वजह से हर दिन कईो घंटे तक जाम का सामना यात्रियों,मालवाहक वाहन चालकों एवं एम्बुलेंस आदि को करना पड़ रहा है।